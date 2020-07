Snikt, el equipo inspirado en las garras de Wolverine se hace espacio en Latinoamérica

"Las garras de Wolverine (superhéroe ficticio que nace en los cómics estadounidenses publicado por Marvel) reflejan su actitud de nunca rendirse ni bajar los brazos, pelear hasta el final. Y, que aún siendo más pequeño que tu rival, puedes ganar".

Esa es la conclusión a la que llega el youtuber ecuatoriano Moisés Pico, mejor conocido como Logan, al consultarle el por qué del nombre que eligió para el equipo de e-Sport que fundó junto a su compañero Ricardo Avellán y que, actualmente, compite por posicionarse en Latinoamérica gracias a su participación en la Movistar Liga Pro Gaming con su roster de Counter-Strike: Global Offensive.

Pero... ¿qué tiene que ver el nombre Snikt con el aguerrido personaje de los cómics? Pues 'snikt' es la onomatopeya (imitación de un sonido que no es propio del lenguaje humano) de las garras de Wolverine. ¿Curioso? Sí. ¿Interesante? Aún más.

El equipo ecuatoriano de deportes electrónicos se conformó en julio de 2019, con base en la afición por los videojuegos tanto de Moisés como Ricardo. Un año después, luego de varios altibajos, compiten por Ecuador a nivel latinoamericano.

La onomatopeya 'snikt' es quizá una de las más reconocidas de los cómics. Internet

"El equipo de Counter Strike lo conformamos a raíz de otro que ya existía, quienes eran los campeones del E-Sports Celerity", empieza Ricardo a recordar la conformación de una plantilla de seis jugadores, conformada actualmente por Francis “GOR” Borja, Luis “LumAz“ Yépez, Richard “D220” Leiva, Christian “niukS” Romero, Julio “piKi” Arce y Alejandro "AleEcuador" Villamarín, y a la que no cualquiera puede ingresar. A pesar de que muchos lo intenten.

En Snikt, como en la mayoría de equipos profesionales, el entrenador es quien tiene la última palabra al momento de abrirle las puertas a un nuevo jugador. El coach es quien analiza las habilidad deportivas y mentales del postulante. Sin embargo, esa decisión requiere de una observación más profunda.

"En Ecuador pasa que vemos a muchos niños que quieren entrar a un equipo competitivo, podrán tener la mejor habilidad del mundo, pero al momento de comprometerse o estar pendiente de lo que sucede, no resulta", explica Ricardo, quien considera que la madurez mental es un factor trascendental al momento de jugar.

Muy lejos de las capacidades de cada aspirante, las limitantes en las plantillas hacen que no sobre espacio para nuevos talentos. En el caso de Snikt, cuentan tan solo con un equipo profesional de CS:GO y otro, en proceso de formación, de Valorant. ¿Por qué cuentan con apenas una plantilla oficial? Porque no hay dinero para más.

"Mientras no existan marcas que apoyen de verdad, con dinero, no a base de canje, es complicado. Los equipos necesitan el apoyo de varias, no de una, para poder pagar a los jugadores, tener sus implementos, expandirse", cuenta Ricardo, quien no solo se dedica a su equipo de e-Sports, sino que además se desempeña como community manager.

"Nosotros hemos ido a buscar marcas, pero difícilmente se consiguen. Hemos buscado en el contexto de la pandemia porque nos parecía una buena oportunidad para ellos en cuanto a publicidad, presencia digital. Pero dicen que no tienen presupuesto, es difícil", añade con claro tono de descontento.

Sin embargo, Snikt mantiene proyectos a futuro con influencers locales que asumirían el rol de embajadores para abarcar una mayor comunidad y atraer a quienes no se deciden aún por invertir en los videojuegos.

¿Qué es la Liga Pro Gaming según la propia organización?

La Liga Pro Gaming (LPG) es la primera liga profesional de e-Sports del Perú con participación de equipos de todo el continente. Este modelo de competencia ya existe en Asia, Estados Unidos, México y Europa.

Tienen el objetivo de concentrar a la inmensa comunidad gamer en una plataforma única de comunicación a través de la generación de contenido relevante en nuestros propios estudios de TV, los primeros de e-Sports en Perú y uno de los pioneros en LATAM, para la transmisión de las partidas, noticias, VOD (video on demand) y programas especiales con los talentos.