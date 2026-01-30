A 85 segundos del final: el Reloj del Juicio Final volvió a acercarse a la medianoche

El Boletín de Científicos Atómicos ajustó el Reloj a su nivel más crítico en casi ocho décadas

El Reloj del Juicio Final, creado por científicos en 1947, marca 85 segundos para la medianoche y simboliza el nivel de riesgo que enfrenta la humanidad por amenazas nucleares, climáticas y geopolíticas.

El Reloj del Juicio Final, una herramienta simbólica creada por científicos para visualizar la probabilidad de que la humanidad desaparezca, se sitúa este año a 85 segundos de la medianoche, el punto más cercano que ha estado nunca de marcar la hora final en sus 79 años de historia. El reloj, gestionado por el Boletín de la Junta de Ciencia y Seguridad de Científicos Atómicos, se acercó este martes cuatro segundos más a una catástrofe en comparación con el año anterior, cuando marcó 89 segundos para el ocaso de la humanidad.

RELACIONADAS Usuarios migran de TikTok a UpScrolled por presunta censura de contenido político

Amenaza nuclear, crisis climática y potencias más agresivas

Las manecillas del reloj se pararon en esta hora crítica a raíz de la amenaza nuclear —en un contexto de aumento de arsenales y falta de renovación de tratados de no proliferación—, el cambio climático y la creciente agresividad de las potencias globales, según advirtieron los científicos.

La presidenta del Boletín de Científicos Atómicos, Alexandra Bell, puso el foco en la decadencia de la cooperación internacional y en decisiones de la Administración del presidente Donald Trump como factores decisivos.

“Hemos visto un fracaso flagrante del liderazgo y un giro hacia el neoimperialismo”, sostuvo.

¿Por qué el Reloj del Juicio Final marca 85 segundos para la medianoche?

Escalada del riesgo nuclear. Los arsenales nucleares siguen creciendo y los tratados de no proliferación no se renuevan. Crisis climática sin control efectivo. El calentamiento global avanza más rápido que las decisiones políticas para frenarlo. Debilitamiento de la cooperación internacional. Las potencias priorizan intereses nacionales sobre acuerdos globales. Mayor agresividad geopolítica. Conflictos, tensiones y discursos neoimperialistas elevan el nivel de amenaza global. Falta de liderazgo y rendición de cuentas. Científicos advierten que el fracaso del liderazgo político empuja al mundo hacia escenarios más peligrosos.

Crisis de liderazgo y advertencia al periodismo

Ciencia ecuatoriana alerta sobre microplásticos presentes en sal de consumo Leer más

Por su parte, Daniel Holz, presidente del Comité de seguridad y ciencia del Boletín, afirmó que los principales países se han vuelto más “agresivos, hostiles y nacionalistas”, una tendencia que incrementa el riesgo global.

En la presentación del reloj también intervino la periodista filipina y Premio Nobel de la Paz 2021, María Ressa, quien alertó sobre la crisis del periodismo y llamó a fortalecerlo como infraestructura democrática esencial.

Creado en 1947 y conocido también como el “Reloj del Apocalipsis”, el mecanismo incluye desde 2007 el impacto del calentamiento global y la crisis climática entre sus principales indicadores.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ