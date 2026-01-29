Usuarios migran de TikTok a UpScrolled por presunta censura de contenido político

La aplicación australiana ganó visibilidad entre usuarios que cuestionan los cambios recientes en la plataforma china

Fotografía cedida por la red social australiana UpScrolled de dos teléfonos móviles que muestran cuentas de usuarios de esta nueva red social.

La red social australiana UpScrolled se ubicó entre las aplicaciones más descargadas en Estados Unidos, impulsada por el descontento de miles de usuarios de TikTok, quienes denuncian presuntos actos de censura tras la reciente reestructuración de la plataforma en ese país.

El repunte de UpScrolled se produjo luego de que TikTok anunciara un acuerdo de 14.000 millones de dólares para crear una filial estadounidense, encargada de la protección de datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenidos y la garantía del software, con el objetivo de evitar su prohibición en EE. UU.

Tras ese anuncio, usuarios comenzaron a denunciar restricciones a contenidos críticos con la política estadounidense, en especial publicaciones relacionadas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y las protestas registradas en Mineápolis tras la muerte de Alex Pretti, un civil de 37 años abatido por oficiales.

Acusaciones de censura y reacción de figuras públicas

La polémica escaló cuando la cantante Billie Eilish afirmó en Instagram que TikTok “está silenciando a la gente”, al referirse a la baja visibilidad de un video publicado por su hermano, Finneas O’Connell, en el que cuestionaba a quienes justificaron la muerte de Pretti.

Dieciocho horas después de su publicación, el video acumulaba 46.000 “me gusta” y 137.000 visualizaciones, cifras considerablemente menores a las habituales en la cuenta del músico. TikTok, por su parte, atribuyó estos problemas a una interrupción en su centro de datos que afectó temporalmente el funcionamiento de la aplicación.

Francia, a un paso de prohibir redes sociales a menores de 15 años Leer más

Privacidad y control del algoritmo, en el centro del debate

Las dudas de los usuarios aumentaron tras la actualización de la política de privacidad de TikTok, que ahora permite el rastreo de coordenadas GPS. A ello se suma la figura de Larry Ellison, cofundador de Oracle, quien asumió un rol clave como “guardián” del algoritmo en EE. UU. a través de la nueva entidad TikTok USDS Joint Venture LLC.

Ellison, aliado del presidente Donald Trump, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del empresario Elon Musk, concentra ahora influencia sobre la seguridad de datos y la moderación de contenidos de la plataforma.

El crecimiento acelerado de UpScrolled

En este contexto, UpScrolled registró cerca de 41.000 descargas entre el jueves —día en que se cerró el acuerdo de TikTok— y el sábado, casi un tercio de sus instalaciones totales, según datos de Appfigures.

De acuerdo con la firma Sensor Tower, la aplicación acumuló alrededor de 400.000 descargas en Estados Unidos y 700.000 a nivel mundial desde su lanzamiento en junio de 2025. La compañía reconoció en X que el crecimiento repentino provocó fallas en sus servidores debido a la alta demanda.

Una plataforma que se define “sin censura”

UpScrolled se presenta como una red social “sin censura” y “sin bloqueos ocultos”, y ha sido crítica con TikTok, Meta y X, a las que acusa de aplicar moderación sesgada y de ocultar contenidos mediante algoritmos.

Mundial por TikTok: la Copa del Mundo 2026 apuesta al público digital Leer más

Su fundador y director ejecutivo, Issam Hijazi, sostiene que la plataforma nació como respuesta a la pérdida de conexión genuina en las redes sociales tradicionales, donde —afirma— las voces auténticas han sido desplazadas por el “clickbait” y las tácticas de interacción.

Otras alternativas también ganan terreno

UpScrolled no es la única beneficiada por el reacomodo de TikTok en EE. UU. Skylight, una alternativa basada en tecnología de código abierto, informó que ya superó los 380.000 registros, reflejando un creciente interés de los usuarios por plataformas que prometen mayor transparencia en la moderación de contenidos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!