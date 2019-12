2020, año bisiesto: ¿por qué hay un 29 de febrero cada cuatro años?

2020 es un año bisiesto, tiene 366 días. Es decir, al igual que en 2016, 2012, 2008 y otros años (ya precisaremos la lógica), tiene un día más de lo que usualmente tiene un año común (365). Ese día adicional se suma a febrero; sí, hay años en que ese mes tiene 29 días y no 28.

Varias preguntas surgen en torno al año bisiesto, su origen, su etimología y más. Aquí las resolveremos.

¿Con qué frecuencia aparecen los años bisiestos?

Cada cuatro años. ¿Por qué? Para ser más exactos, cada año dura 365 días y seis horas; es por eso que ese día adicional cada cuatro años busca compensar esas seis horas adicionales y así mantener la exactitud en las fechas cronológicas y las determinadas por la Astronomía. Simples matemáticas: seis horas en cuatro años dan 24 horas, es decir, un día.

¿Cuándo se determinó la necesidad de un año bisiesto?

Si no hubiese ese día adicional cada cuatro años, en unos 500 a 600 años se hubiese reemplazado el solsticio de invierno por el de verano. Quien lo notó fue el monje turco Dionisio 'El Pequeño, en el año 200 d.C.

No obstante, según la Enciclopedia Britannica, el primer intento de compensar esta diferencia se dio en 46 a.C., con el establecimiento del calendario juliano, establecido por el emperador romano Julio César.

¿Son realmente necesarios los años bisiestos o son solo un capricho humano?

Si la sustitución entre los solsticios no son suficientes, si no se "ajustara" el tiempo cronológico cada cuatro años las consecuencias serían tal vez devastadoras para la humanidad. Y no sería exagerado decirlo.

Manuel Manianes, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), indica que la ausencia de años bisiestos nos impediría reconocer los ciclos de la naturaleza. De ahí se desprende que no se identificarían correctamente las estaciones y que ello sería devastador para actividades como la agricutura y el comercio en todo el mundo.

¿Por qué ese día adicional se suma en febrero y no en otro mes?

El origen de su nombre viene del latín bis sextus diez ante calendas martii (sexto día antes del mes de marzo), que se corresponde con un día extra entre el 23 y 24 de febrero. En el calendario juliano, el 24 de febrero era el sexto día antes de las calendas (primer día del mes) de marzo. Por aquel entonces no contaban los días del mes del 1 al 31, sino que tomaban tres fechas de referencia: calendas, nonas e idus. Para contar se incluía el día de referencia (en este caso, el 1 de marzo).

¿Por qué se llama bisiesto?

Esa palabra, al igual que muchas en nuestro idioma, tiene su origen en el latín. Ya lo dijimos, pero lo precisaremos: "bis sextus diez ante calendas martii" era su nombre en dicha lengua muerta y su traducción al castellano sería "sexto día antes del mes de marzo". En el calendario juliano, eso correspondía a un día entre el 23 y 24 de febrero.