Ser padres de gemelos no es tarea fácil, y más cuando ambos son completamente idénticos. Distinguir a un par de hermanos recién nacidos se vuelve todo un reto, y se transforma en una pesadilla cuando no hay un objeto o una característica física que los diferencie.

Esto le pasó a Sofía Rodríguez, una joven que compartió en Twitter que no supo distinguir a Valentín y Lorenzo, sus bebés de 45 días de nacidos y tuvo que recurrir a la comisaría para que les tomen las huellas digitales. Su historia se viralizó con más de siete millones de interacciones.

Foto de los gemelos , tienen 45 días pic.twitter.com/wGYVRzGlLR — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

“Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál, el premio a la madre del año me gané”, escribió Sofía en la red social.

Mañana tengo que ir a la policía para que le tomen la huella digital a mis gemelos y me digan cuál es cuál🤦🏽‍♀️, el premio a la madre del año me gane. — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

La confusión empezó hace 10 días, cuando antes de dormir la joven profesora de educación física y apasionada por el patinaje artístico, cortó la pulsera ajustada que cada uno llevaba puesta en sus pie. Sin embargo, al día siguiente no logró identificar cuál era cuál.

Las fotos de los gemelos muestran que hay algunas diferencias físicas, pero según la madre, “en persona son iguales”. Más tarde reveló que el principal motivo por el que deseaba saber la identidad de cada uno era para poder ingresar sus historias clínicas. “Le sacamos las huellas, pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién”, dijo un par de horas después junto a una foto de la pequeña huella dactilar de uno de sus hijos, la cual solo parece una pequeña mancha negra.

El hilo de Twitter se fue expandiendo con gemelos que compartieron experiencias de su infancia, y casos similares que hasta la actualidad dudan de si el nombre que les pusieron era el que verdaderamente tenían, o si sus padres alguna vez se confundieron y luego adoptaron el del otro.

La madre también compartió otra foto, donde se veía que uno de los bebés tiene dos pinchazos en el brazo. “Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo, y le están haciendo todos los estudios, pero no le ponen nombre porque no sabemos cuál es”, escribió Sofía.

Parece que le pusieron la vacuna dos veces al mismo. Y le están haciendo todos los estudios y no le ponen nombre porque no sabemos cuál es. pic.twitter.com/ZkJm0mvWtU — Sofi Rodriguez (@sofiar388) March 2, 2023

Su situación fue tomada con humor para algunos usuarios, pero de preocupación para otros. “Esto no es gracioso, no les pueden poner dos veces la misma vacuna, son bebitos”, señaló otra usuaria, y la mamá de Valentín y Lorenzo le contestó: “Sí, estaban en neonatología; yo ni me enteré cuándo los vacunaron, y ahora la pediatra me dijo que él tiene dos marcas y tendría que tener una, mientras que el otro bebé no tiene marcas”.

Según el blog digital ‘Doble Aventura’, algunas técnicas que pueden ser de mucha ayuda para los padres, parientes y niñeras, al momento de diferenciar a un par de gemelos son: poner pulseras en sus tobillos, pintar las uñas de diferentes tonos, vestirlos con colores asignados, ubicarlos en posiciones diferentes en la cuna o al momento de tomar una foto y usar un código de color de sus asientos portabebés o teteros.