Los pañales desechables están catalogados como el tercer producto más contaminante en el mundo; pocas personas son conscientes de eso. Un bebé usa aproximadamente seis pañales al día durante dos o tres años; cada prenda tarda casi 500 años en descomponerse; y el gasto familiar durante ese tiempo supera los 2.000 dólares. El resultado: toneladas de basura que elevan el efecto invernadero.

Por economía, aunque debería ser por minimizar este problema, algunas madres recurren al uso de pañales de tela. Emprendimientos ecuatorianos, como Bioecolyn en Durán, Kuychi en Quito y Eco Baby Mom en Guayaquil, ofrecen una alternativa ecológica y económica.

Lo que tienen en común Joselyn Rivero, Eva Schott y Glenda Pilligua Murillo es que son las mujeres detrás de las marcas antes mencionadas. Las tres son madres que en su momento, con la intención de ahorrar y contaminar menos, experimentaron el manejo de los pañales de tela con sus recién nacidos; les gustó y decidieron emprender de manera virtual para que más madres se unan al cambio.

Joselyn Rivero creó Bioecolyn hace seis años como una necesidad de solventar la economía del hogar. Como madre primeriza y confeccionista, decidió comprar telas especiales para elaborar los pañales de su bebé. La idea generó interés en su círculo de amigas, que la impulsaron a venderlos.

“Siempre me ha gustado lo reutilizable, natural y económico. Me gustó que los pañales de tela me ayudaron a proteger la piel de mi bebé, al mismo tiempo ahorraba y aportaba al cuidado del medio ambiente. Cuando empecé mis ventas, los clientes me pedían otros productos como toallas femeninas y pañales para adultos mayores o niños de 10 a 12 años”, cuenta Joselyn.

Algunas madres recurrieron a ella porque muchos pediatras recomiendan el uso de los pañales de tela porque las prendas desechables tienen plásticos y químicos como la mezcla de pulpa de pelusa de celulosa y gránulos de poliacrilato que suelen ocasionar dermatitis al bebé.

Joselyn empezó a elaborar pañales para su hija y después los vendió Amelia Andrade

Joselyn Rivero tiene competencia en Quito, donde la alemana Eva Schott, quien vive en esa ciudad desde su infancia, ideó Kuychi. Ella se negó a ponerle pañales desechables a su bebé por la gran cantidad de basura que genera. Sabía de la existencia de los pañales de tela, pero hace ocho años era difícil adquirirlos en Ecuador. Por eso decidió elaborarlos, con apoyo de una costurera que le da el acabado y, tras un buen resultado, los vendió a otras madres.

Sus ventas, no tan voluminosas como desearía, son por redes sociales y pequeñas tiendas.

“Si nos hemos mantenido es porque estamos dando un buen producto. Estamos impulsando el pañaleo ecológico y a que otras mamás también decidan emprender en esto”, agrega Eva.

Al adquirir “un kit de pañaleo”, como ellas lo llaman, muchas mujeres compran entre 10 y 20 pañales ecológicos, que requieren de un constante y exigente lavado para reusarse.

“Acepto que para lavar 20 pañales se usa bastante agua (unos 15 litros), que no es bueno para el medio ambiente, pero en las fábricas para hacer un pañal desechable se gasta más (545 litros)”, precisa.

Eva Schott conoció los pañales de tela hace 8 años y después decidió crear su propia marca Cortesía

La tercera vendedora en escena es Glenda Pilligua Murillo, con su marca Eco Baby Mom, que surgió a comienzos de la pandemia del coronavirus en el 2020. Ella había renunciado meses antes (diciembre de 2019) a su trabajo como ingeniera de Marketing y Negocios para dedicarse al cuidado de su recién nacida, Arlet.

La falta de dinero y el miedo al contagio, por tener que salir a comprar pañales, la obligaron a investigar más sobre los productos reutilizables. Adquirió tres por internet, los probó y tras el resultado, importó más para venderlos por redes sociales.

El ahorro fue grande. “Antes, con mis otros dos hijos, invertía como 120 dólares mensuales en pañales desechables”, explica. El gasto total por cada hijo, por tres años, fue de 4.320 dólares.

Aunque no son multitud en un mercado consumista, donde manda el facilismo y la practicidad, las tres emprendedoras darán la batalla por convencer a otras mujeres que los productos ecológicos ayudarán a cuidar el planeta. El gran gancho es el ahorro.

Eco Baby Mom es el emprendimiento de Glenda Pilligua. CHRISTIAN VASCONEZ

Pañales populares

El 29 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso emitió la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, el cual sostiene que los pañales desechables con la etiqueta de ‘popular’ están exentos del 12% del IVA.

Sin embargo, encontrar estos pañales populares se ha vuelto un reto para muchas madres, debido a que en la mayoría de farmacias del país únicamente venden los pañales desechables de marca, cuyo costo del paquete de 26 unidades es de 11,96 dólares.