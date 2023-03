"Dime por favor si este desayuno en verdad cuesta $ 9; huevo, medio bolón y un café...", es el reclamo de una usuaria a través de un video que se volvió viral esta semana y en el cual menciona su inconformidad con los precios del establecimiento en el que se encontraba y agrega que el lugar no tiene buena ventilación.

Esta crítica o reseña negativa a uno de los locales del Café de Tere se volvió viral por los comentarios divididos sobre el tema. Hay quienes la aprueban y otros que la rechazan completamente.

Domenica Andrade (@domeome), por ejemplo señala: "si no te gusta el Café de Tere no vayas, hay miles de locales que venden bolones y si tampoco te gustan, aprende a hacer bolón en tu casa". Mientras que Eduardo Argudo sostiene "Sobre el Café de Tere: Es idiosincrasia de algunos guayaquileños pagar por ciertas cosas no por su calidad, sino por el estatus que les da por poder comprar un producto que otros no pueden pagar, así este no sea mejor que el más barato. Conozco muchos ejemplos sobre ello".

También hay quienes aseguran que no se deben viralizar este tipo de reseñas porque afectan a los emprendimientos, aún cuando la experiencia de usuario sea un reclamo justo de los clientes. ¿Qué hay de cierto en esto?

Gio Moreno, content manager y experto en marketing digital, menciona que este tipo de comentarios afectan a los restaurantes pues no les conviene que su nombre comercial se vea envuelto en medio de una queja. Sin embargo, menciona que en una comunidad forjada con clientes fijos como la de Café de Tere, es complicado que tenga alguna repercusión.

"Creo que la marca no debe quedarse callada. Sería bueno que Café De Tere pueda usar este vídeo a su favor con una publicación que sea graciosa o que llame la atención porque, prácticamente, hay un foco de atención hacia la marca. Es una comunidad formada y ellos lo van a ver de manera positiva", dice Moreno.

Las reseñas tienen un poderoso efecto en el comportamiento de la audiencia y como consecuencia, en la imagen y actuación de la marca evaluada. Las reseñas que se dejan en la red sobre un servicio o producto, funcionan como funcionan las recomendaciones de los amigos. PuroMarketing

Sobre si este tipo de críticas pudiese llegar a afectar a la marca, responde que solo podría incidir en las personas que nunca han ido al restaurante y que quizás no tienen una referencia del producto - precio.

¿Qué dice el Café de Tere?

"Nuestra postura ante las críticas de este tipo es no tomarlas en consideración ya que son basadas en odio de una persona que busca su minuto de fama".