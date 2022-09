Cuando a Alejandra León Cercado se le pidió que definiese qué es lo particular -por no decir, sobresaliente- del lugar que administra, ella no dudó en precisar: “No hay en la ciudad una cafetería en la que la misma Virgen María aparezca en el camino para recibirte, como toda dueña de casa”. Y tiene razón. El lugar al que se refiere esta joven madre es a la cafetería ‘Jardín de Fátima’, que se ubica en el corazón mismo del complejo de la parroquia Santa Teresita, en la urbanización Entre Ríos (Samborondón), cuya administración le ha sido entregada.

Nació como un idea del párroco Raniero Marincioni. “Él dijo que quería darle uso a este espacio”, agrega Karina Plaza de Salazar, administradora de esta parroquia católica en la avenida Samborondón. “Para que quienes lleguen a nuestra iglesia puedan tomarse un descanso mientras esperan por alguna de nuestras misas. Un punto de encuentro, un espacio donde las personas se pudieran sentir cómodas”.

Brindar espacios de fraternidad, un café siempre es motivo de amistad, nos recuerda que somos una familia. Donny de León Vargas,

párroco del Santísimo Sacramento

El área que ocupa la cafetería está en un espacio abierto y jardines techados, a un costado de la capilla del Santísimo Sacramento y la nave principal de la iglesia. Justo en la parte posterior de la escultura de la Virgen de Fátima, y con la presencia de otra imagen, la de La Sagrada Familia. “Este es un lugar de mucha tranquilidad”, aduce Alejandra León, una ingeniera en Estadística e Informática de la Espol, quien los domingos cumple desde hace dos años como sacristana.

Santo Café. Esta cafetería se halla en la parroquia Santísimo Sacramento, está a cargo de una persona como administradora y tiene cuatro voluntarios, miembros de la comunidad católica. Cortesía

Hace poco la Arquidiócesis de Guayaquil anunciaba que en la parroquia María Madre de la Iglesia en Ceibos se abrió otro sitio igual. Este se denomina el ‘Campanario Café’ y encaja también en el concepto de iniciativa para el esparcimiento y encuentro de la comunidad religiosa católica.

Mientras tanto, la parroquia Santísimo Sacramento (calles Pío Montúfar y Manabí) inauguró este fin de semana la cafetería ‘Santo Café’, que solo atenderá los domingos, desde las 10:00 hasta las 13:30.

Parroquias La Arquidiócesis de Guayaquil tiene 218 bajo su jurisdicción eclesiástica, con 356 sacerdotes.

Nació como una idea de los grupos parroquiales y del párroco, el padre Donny de León Vargas. Tal como en las otras parroquias ha sido habilitada con el objetivo de brindar espacios de fraternidad. “Un café siempre es motivo de amistad, nos recuerda que somos una familia. También brindar un servicio a las personas que participan de las actividades parroquiales”, asegura este sacerdote, quien precisa que “los fondos recaudados estarán destinados para las obras de la parroquia.

En el caso de ‘Santo Café’, esta cafetería está ubicada en la primer planta de la implantación de la iglesia Santísimo Sacramento, por el área de ingreso a las aulas parroquiales.