Cuando el padre Simón Mahihs fue enviado desde su pueblo en la India a la isla Trinitaria en 2001 arribaba para atender la parte espiritual. Sin embargo, posicionado en su parroquia de la cooperativa 4 Marzo, supo que había algo más de lo qué preocuparse: las necesidades materiales. “Acá la gente vivía sobre el fango, no había nada. El agua se la traía en tachos desde afuera. Ni sanitarios ni electricidad”, asegura este sacerdote de la orden de los padres Somascos.

En estos días el barrio cambió. Y no es que a él le correspondió lo del relleno o el resto de servicios. Sin embargo, los cientos de habitantes de su cooperativa y las miles de familias de la isla, al igual que de Pascuales, Monte Sinaí y Durán, saben lo que el padre Simón trajo a sus vidas.

De recorrido. El padre Simón dice que en la Trinitaria se siente seguro. Desde el inicio su herramienta para ir de un lado a otro fue una sonrisa. Juan Faustos / Expreso

En el lugar donde llegó a oficiar la misa existe un edificio de varios pisos en el que se han educado cientos de niños. Su comunidad religiosa creció con seis iglesias en diferentes sectores. Él no está al frente de ellas, sino de la fundación Kairós, que creó a poco de llegar. “Tenemos 12 instalaciones educativas y de capacitación en diferentes sectores de la ciudad. No solo atendemos a los niños, también a las familias”, dice el sacerdote, quien asegura que tras este tiempo de habitar y caminar por los barrios populares de Guayaquil se ha dado cuenta que siempre los señalan. “Hablan de las drogas, de la delincuencia, pero nadie atiende el problema desde la raíz”. Precisamente en eso es en lo que él trabaja. “Ahora tengo un sueño muy grande. Construir una Ciudad de Niños”.

Es un proyecto y tiene un costo: 350.000 dólares. La cifra no lo asusta. “Si yo digo que soy el amigo del millón, y si uno de ellos me da 10 dólares mensuales, en el año me habrá dado 120 dólares, y si yo tengo un millón de amigos, entonces al año tengo para iniciar el proyecto”.

Educación. Uno de los salones de Informática implementados en el complejo educativo de la isla Trinitaria. Juan Faustos / Expreso

Si de algo está seguro el padre Simón es de sus amigos. Tantos. Un nexo que sembró a lo largo de 20 años. En algún momento se le ocurrió reunir 20 mil niños y jóvenes para entregarles un balón. “Lo logré. Dimos 20 mil balones ese día”. El terreno donde piensa construir su Ciudad de Niños ya lo tiene. Le llegó como una donación. “Son 10 hectáreas que están en Monte Sinaí, a la espera de que comencemos a construir. Ahí habrá de todo. Educaremos desde el kinder hasta el tecnológico”.

El Proyecto El plazo de construcción es de cinco años. Ocupa 10 hectáreas, distribuidas en áreas educativas, desde el kinder hasta el bachillerato tecnológico. Además de espacios para viviendas, áreas creativas y talleres.

El padre pidió la colaboración de la facultad de Arquitectura de la Universidad Católica para los planos y diseño del proyecto. “Hasta eso ya tenemos”. Así las cosas, lo que sigue es que ese millón de amigos del padre Simón comiencen a enviar sus 10 dólares mensuales. “Ya vendrán”, dice bastante optimista.