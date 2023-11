Vinagre blanco y otras formas de comprobar si el oro es real

El oro es uno de los metales preciosos más cotizados en el mundo. Lo vemos en todos los lugares: en joyería, anillos de matrimonio y en santuarios religiosos. A veces, es difícil confirmar si este metal es de verdad o una imitación. Aquí se presentan formas caseras para comprobar si un objeto consiste en oro real.

Lee más: Más allá del Clásico: Lo destacado de nuestros deportistas

Mare Cevallos: su secreto más íntimo, revelado en televisión nacional Leer más

Primero, hay que revisarlo visualmente. El oro es un metal inoxidable. El agua, el aire o cualquier otra condición no afectará su calidad. Tampoco se descolora por el paso del tiempo. Por eso, el óxido es la primera prueba de que no es éste el metal que tratamos.

Otra prueba que se le puede dar es sumergirlo en agua. El agua tiene una densidad de 0,998 gramos por centímetro cúbico. El oro es de 19,3 gramos por centímetro cúbico. Siendo esta la diferencia entre los dos elementos, el metal se hundirá en el líquido.

Según la revista Forbes, el vinagre blanco es otro indicador de que se trate de una imitación de oro. Para el experimento, sólo se necesita aplicar un poco de gotas del aditivo alimentario sobre la superficie y dejarlo durante unos minutos. Si cambia de color, incluso un poco, entonces no es real. (Es importante tener en cuenta que esta técnica puede causar un daño irreparable a sus joyas.)

Arthur The King: El tráiler sobre la vida del famoso perro ecuatoriano Leer más

Otra prueba mostrada en el artículo mencionado es frotar el oro contra la piel. Sostenlo en las manos por unos minutos y una vez sudadas, pásalo en contra de la piel. El oro falso hará que la cambie de color, puede que a negro, azul o verde. Si no hay señales de cambio, entonces es oro real.

Por último, se recomienda probar con imanes fuertes. El oro no reacciona ante el magnetismo, así que si hay algún movimiento, entonces es una prueba acertada de que no se trata del metal puro. Sin embargo, la prueba no es completamente confiable, ya que metales bañados en oro tampoco reaccionan a imanes.

Si desea probar la veracidad de sus joyas antes de venderlas, recomendamos consultar con un experto. Pero si está ante la incertidumbre que sus joyas sean reales, estas pruebas calmarán sus dudas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!