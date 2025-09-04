Spotify Messages: Cómo usar el nuevo servicio de mensajes para recomendar música

Así funciona Spotify Messages, la función para enviar recomendaciones de canciones, podcasts y álbumes en la app

¿Alguna vez has escuchado una canción tan perfecta que has pensado "¡mi amigo tiene que escuchar esto!"? Compartir descubrimientos musicales es una de las mayores alegrías para los usuarios de Spotify. Hasta ahora, esto significaba copiar enlaces y cambiar de aplicación para pegarlos. Pero eso se acabó. Spotify ha lanzado Spotify Messages, una función integrada que mejora la forma en que compartimos música, priorizando la velocidad y, sobre todo, la seguridad.

¿Puedo levantar pesas estando embarazada? Mitos y verdades Leer más

¿Qué es Spotify Messages?

Spotify Messages es una nueva característica dentro de la aplicación que permite a los usuarios chatear y enviar recomendaciones de canciones, álbumes, listas de reproducción o podcasts directamente a sus contactos en la misma aplicación.

A diferencia de simplemente copiar un enlace, este sistema está integrado de forma nativa en la app, crea una experiencia fluida y visualmente atractiva que invita al receptor a hacer clic y escuchar al instante.

Comparte música al instante. Así funciona el nuevo Spotify Messages spotify

¿Cómo funciona? Un proceso sencillo en 3 pasos

La belleza de Spotify Messages reside en su simplicidad. Así es como puedes usarla:

Comparte contenido de Spotify y envía mensajes desde la app con personas con las que ya has interactuado a través de Spotify. Al escuchar una canción, un podcast o un audiolibro en la vista "Ahora en reproducción", toca el icono de compartir, selecciona un amigo y pulsa "Enviar". Una vez que tu amigo acepte la solicitud de mensaje, podrás reaccionar con emojis, enviar mensajes y compartir contenido de Spotify sin problemas. Accede a Mensajes desde tu foto de perfil en la esquina superior izquierda.

El pilar fundamental: La seguridad

Una de las mayores preocupaciones al compartir enlaces es la seguridad. Los enlaces acortados o desconocidos pueden ser fuente de phishing o malware.

Spotify Messages aborda este problema de frente:

Control total de las conversaciones: Los usuarios pueden aceptar o rechazar solicitudes de mensajes. Tú decides con quién chatear.

Cifrado de industria: Para garantizar una experiencia segura, las conversaciones están protegidas con cifrado estándar de la industria, tanto en tránsito como en reposo. Esto significa que tus datos están protegidos mediante cifrado tanto cuando están almacenados como cuando se envían.

Detección proactiva y moderación: Spotify utiliza tecnología de detección proactiva para escanear automáticamente los mensajes en busca de contenido ilegal y dañino. Además, un equipo de moderadores revisa el contenido que es denunciado por los usuarios.

Herramientas de reporte y bloqueo: Si algo no te parece correcto, puedes denunciar fácilmente un mensaje manteniéndolo pulsado, seleccionando "Denunciar" y explicando la infracción. También puedes bloquear a otros usuarios y, si lo deseas, cancelar la suscripción a Messages por completo desde la Configuración de la app.

Beneficios más allá de la seguridad

Conversaciones centradas en el contenido: Messages está diseñado específicamente para hablar de música y podcasts, manteniendo la conversación relevante y libre de ruido.

Integración con tu red existente: La app sugiere chatear con personas con las que ya interactúas a través de planes Familiares/Dúo, Blends o listas colaborativas, haciendo que empezar sea natural.

Complementa otras plataformas: Messages no busca reemplazar otras apps como WhatsApp o Instagram, sino complementarlas, ofreciendo un espacio dedicado dentro de Spotify para los fans más acérrimos.

Expectación y descubrimiento: Es una herramienta perfecta para generar expectación alrededor de un nuevo lanzamiento o descubrir joyas a través de recomendaciones directas de amigos de confianza

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!