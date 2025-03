Las sorprendentes predicciones de ‘Volver al Futuro II’ que hoy son una realidad

La icónica película Volver al Futuro II, estrenada en 1989, imaginó un 2015 repleto de innovaciones futuristas que, en aquel momento, parecían ciencia ficción. Sin embargo, muchas de sus predicciones han terminado convirtiéndose en parte de nuestra vida cotidiana.

Si bien la película no acertó en todo (aún no usamos ropa autosecante ni monopatines flotantes), su visión del futuro fue sorprendentemente precisa en muchos aspectos. Con los avances tecnológicos actuales, tal vez estemos más cerca de ver realizadas otras predicciones de la película en un futuro no muy lejano.

Lentes inteligentes y realidad aumentada

En una escena memorable, Marty McFly y su familia usan gafas con funciones avanzadas, como ver la televisión y responder llamadas. Hoy en día, dispositivos como los Apple Vision Pro, Meta Quest y Google Glass han convertido esta visión en realidad, permitiendo la interacción con pantallas digitales mediante realidad aumentada y reconocimiento de voz.

Reconocimiento de huellas dactilares

En la película, la validación de identidad y el acceso a ciertos lugares se realizaban mediante huellas dactilares. Hoy en día, esta tecnología se ha vuelto indispensable, ya que los teléfonos móviles, tarjetas bancarias y cerraduras inteligentes utilizan sensores biométricos para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios.

Videollamadas y comunicación virtual

Marty McFly interactúa con su jefe a través de una pantalla gigante en casa, simulando una videollamada. Lo que parecía un concepto futurista es ahora una realidad con aplicaciones como Zoom, FaceTime y Microsoft Teams, que permiten la comunicación en tiempo real desde cualquier parte del mundo.

Pantallas 3D y hologramas

En una de las escenas más recordadas, Marty camina por la calle cuando un holograma de Jaws 19 intenta "devorarlo". Aunque aún no hemos llegado a este nivel de realismo, las pantallas 3D sin necesidad de gafas y los hologramas interactivos ya existen. Empresas como Microsoft y Holoride han desarrollado tecnología holográfica avanzada para entretenimiento, educación y negocios.

Drones y autos voladores

La película mostraba drones utilizados para la seguridad y la prensa, algo que hoy en día se ha materializado con drones de vigilancia, reparto de paquetes e incluso rescates. En cuanto a los autos voladores, aunque aún no son de uso masivo, existen prototipos funcionales como el AirCar de Klein Vision y el PAL-V Liberty, que acercan esta visión futurista a la realidad.

Control de voz e inteligencia artificial en el hogar

El personaje de Doc Brown utilizaba comandos de voz para controlar su hogar, algo que en ese entonces parecía inalcanzable. Hoy, gracias a asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant y Siri, es posible encender luces, ajustar la temperatura y controlar dispositivos electrónicos solo con la voz.

