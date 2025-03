Posmenopausia: síntomas, cuidados y cómo vivir esta etapa con plenitud

Durante la vida, la mujer transita por una montaña rusa de experiencias que traen consigo un baúl de logros, recuerdos, anécdotas y aprendizajes. La posmenopausia es una de esas fases que, aunque para algunas hablar de ella puede ser un tabú, todas la experimentarán en algún momento. Pero... ¿a qué hace referencia este término? La ginecóloga Alejandra Lara explica que es una etapa que inicia un año después de la última menstruación, el cual significa que ya no se encuentra en estado fértil.

Aunque los bochornos, sofocos, cambios de estado de ánimo repentinos e insomnio son algunos de los síntomas más comunes durante la premenopausia y la menopausia, hay quienes podrían continuar experimentándolos en la posmenopausia. Además, Lara dice que en esta etapa las mujeres tienen más dificultad para mantener el desarrollo muscular y hay mayor riesgo de problemas cardiovasculares y osteoporosis. Por eso, entre sus recomendaciones principales se encuentran una alimentación alta en proteínas y grasas saludables, junto a la suplementación con hierro, omega 3, vitamina D3 y citrato de magnesio.

En cuanto al aspecto emocional, la psicóloga Vicki Molina comenta que la posmenopausia es una de las etapas de transición más exigentes. “Llegamos a ese punto en el que, como mujeres, aparte de todos los cambios hormonales que existen, también trae consigo muchos cambios emocionales, cognitivos y sociales”. Por eso, Molina invita a todas a ver esta fase con una perspectiva más positiva, ya que es una oportunidad para mirar atrás y sentirse orgullosas de los triunfos (personales y profesionales) obtenidos, admirar lo que ya se ha logrado y, al mismo tiempo, proyectar nuevas metas y sueños. “Hay que transitar las emociones desde el amor y aceptar los cambios para vivir con armonía, alegría y libertad. En la posmenopausia, la mujer sigue teniendo feminidad y belleza”, concluye Molina.

A continuación, conozca las experiencias de cuatro mujeres que viven esta fase y los aprendizajes que han obtenido de ella.

“Los 50 son los nuevos 40”

Para Jessica Baquerizo, la posmenopausia ha sido un camino que disfruta a plenitud. Su rutina diaria es muy activa al ser periodista y presentadora de dos programas en televisión (‘Construyendo’ y ‘Gusto y Sazón’ en el canal de la UCSG). A sus 56 años, el único cambio físico que identificó tras la menopausia son los sofocos. “Durante un minuto me da mucho calor y luego, mi temperatura corporal normal va descendiendo. Es desagradable, me pasa varias veces al día, pero no tomo ninguna medicina, solo dejo que fluya”, menciona. Pese a eso, Jessica cree que la posmenopausia no es un impedimento para hacer lo que le gusta porque tiene más libertad al no tener la menstruación y sufrir con cólicos. “A esta edad disfrutas tu vida al máximo porque todavía tienes fortaleza física, juventud para hacer lo que quieras y madurez a causa de los aprendizajes que has tenido”.

Periodista Jessica Baquerizo conduce el programa de cocina ‘Gusto y Sazón. CORTESÍA

“No hay barreras para una mujer guerrera”

La Doctora y Magíster en Educación Básica, Marjorie Maridueña, es una maestra jubilada que ha atravesado diversos problemas médicos (al ser intervenida quirúrgicamente más de 11 veces), pero que sigue brindando una gran sonrisa a la vida. A sus 64 años, se ve como una mujer llena de positivismo y no deja a un lado sus sueños. Desde el 2020, junto a su hija Rebeca, creó el emprendimiento ‘Smaak & Co’, una línea de aliños, condimentos y mostazas naturales sin químicos dañinos para la salud. Aunque durante la posmenopausia no ha identificado ningún síntoma relacionado a los cambios hormonales, reconoce que hay mujeres que sí los tienen y por eso las motiva a que “no se asusten porque es una etapa que todas atravesamos. Hay que seguir adelante con nuestros sueños. No hay límites para nosotras porque somos guerreras y capaces de todo”.

La emprendedora Marjorie Maridueña y su hija Rebeca son creadoras de 'Smaak & Co'. Cortesía

“La edad no nos quita valor”

Ivonne Ruiz, de 49 años, es maquilladora y CEO de la escuela de maquillaje Vongea. Para ella, atravesar la menopausia fue una etapa retadora porque presentó varias molestias como sofocos, alteraciones de sueño, cambios en su piel y su estado de ánimo aún varía constantemente. Sin embargo, ha aprendido a escuchar su cuerpo: “He cambiado mi alimentación, priorizo el ejercicio y me apoyo en el conocimiento para entender mejor mi cuerpo. Practico la autocompasión, sé que hay días en los que necesito bajar el ritmo, y eso no me hace menos capaz ni menos profesional”. Para Ivonne, esta etapa no es un impedimento, sino una oportunidad para reinventarse y demostrar que la madurez trae consigo más experiencia, claridad y seguridad. “La edad no nos quita valor; al contrario, nos da la sabiduría y la fuerza para seguir adelante”.

Ivonne Ruiz, maquilladora y directora de la academia de belleza Vongea. Cortesía

“Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida”

La estilista Francisca Gómez, tiene 54 años y a sus 45, fue la última vez que tuvo su ciclo menstrual. Durante esos años, no recuerda haber tenido ningún síntoma debido a los cambios hormonales, pero sí pasó por una etapa emocional difícil ya que dos de sus tres hijos decidieron vivir fuera de casa. “Lloré y me deprimí, pero gracias a Dios me levanté y seguí. Mi hijo mejor se convirtió en mi soporte”, dice. En el presente, está enfocada en su negocio y realiza dos horas diarias de ejercicio, actividad que le da vitalidad y energía. Francisca cree que para algunas mujeres, hablar de lo que pasa luego de la menopausia es un tabú, porque les da miedo no sentirse jóvenes. “Estoy tranquila, he cumplido con todas mis metas (aunque tengo nuevas por cumplir) y tengo la libertad que siempre quise. Lo que sí es un tabú, es pensar que la mujer que ya atravesó la menopausia es vieja”.

Estilista Francisca Gómez VANESSA TAPIA

