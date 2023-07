Los amantes de los gatos sabrán que ni la cama más cómoda o el juguete más innovador superará a una caja de cartón, la cual se convertirá en su mejor compañera. Así es que no gaste su dinero.

Su gusto por este tipo de artículos, explica el veterinario David Bravo, viene de sus ancestros y el hecho de rasgar superficies, como cortezas de árboles, para afilar sus uñas y marcar territorio, pero sobre todo, por un sentido de seguridad y protección.

Esto fue confirmado por un estudio realizado en los Países Bajos, que descubrió por medio del comportamiento de varios gatos, en un refugio, que se sentían “más protegidos” al esconderse en este tipo de cajas.

UN RASCADOR. Una caja de cartón es a la vez refugio y rascador. Les gusta afilarse las uñas y este material cumple muy bien dicha función. Además, al contrario que muchos rascadores convencionales, pueden morderlas y romperlas.

Los investigadores se dieron cuenta de que cuando los felinos se sentían amenazados podían relajarse más al sentirse seguros en una caja.

Un gato busca las cajas de cartón, para aclimatarse en tiempos de calor. Cortesía: Pexels

Los gatos siempre buscarán un lugar donde guarecerse, tener una guarida segura, desde la cual puedan incluso ver a sus presas y así poder cazarlas. Pueden saltar fuera de la caja para obtener el juguete y luego volver rápidamente a su punto de seguridad.

Cuando un gato está dentro de una caja siente que no puede ser atacado y cualquier cosa que se acerque estará frente a su campo de visión.

Así como lo harían en la naturaleza, los que son domésticos buscan espacios estratégicos para atacar pájaros, mariposas e insectos. A veces, también, a sus humanos o a sus compañeros gatunos, dice el informe.

¿POR QUE LAS DE CARTÓN?

La respuesta está en las propiedades del material en sí. El cartón es un aislante excelente y tiene una textura agradable para tumbarse en él; en el invierno, además, no da tanto calor como una superficie de tela como puede ser una cama.

UN REDUCTO ANTIESTRÉS

En 2014, un estudio realizado por el Departamento de Ciencias Clínicas de Animales de Compañía de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) investigó la razón por la cual los gatos eran tan amigos de las cajas y llegaron a la conclusión de que reducen el estrés. De los 19 gatos, diez tenían una caja y nueve no.

Mediante el indicador llamado Cat Stress Score (de Kessler y Turner) el equipo comprobó que los felinos que tenían cajas sufrían mucho menos estrés y se habían adaptado más rápido al lugar y a sus nuevos compañeros, a diferencia de aquellos que no las tenían. Estos investigadores evaluaron el efecto que les generaba a unos gatos, recién llegados a un refugio de animales en Holanda, de esconderse en una caja. El equipo encontró una diferencia significativa entre los dos grupos en el tercer y cuarto día.

NO LES QUITEN SUS ESCONDISTES

Otra causa del comportamiento que lleva a estos felinos a buscar cajas, más allá de su instinto de protección, es porque los lugares geométricos les dan calma y mejoran no solo su ansiedad, sino además su calidad de vida. Por esa razón, Bravo sugiere que no les quiten las cajas a sus mascotas, que les permitan jugar y protegerse, “ y si se les daña, conseguir otra, pero no dejarlos sin lo que tanto les gusta”.

Un gato doméstico no necesita cazar, pero en el ámbito del hogar esto no se refiere solo a las presas, sino a las personas y otros animales con los que conviven. Los gatos son animales territoriales y les gusta tener controlados sus alrededores, especialmente si hay otras mascotas en casa y no tienen una relación especialmente amistosa con ellas: aunque no sean “enemigos”, sí querrán evitarlos en la medida de lo posible.