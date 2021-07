La soltería y la felicidad se fusionan

En el pasado quedó aquella creencia social de que, al llegar a la adultez, lo ideal para sentirse realizado era mantener una relación amorosa y formar una familia. Actualmente, la soltería es considerada por hombres y mujeres una etapa para disfrutar y vivir plenamente. Así lo menciona la psicóloga Karen Estrella, quien recalca que “la cultura y los contenidos audiovisuales que se consumen tienen mucha influencia en la concepción de la vida y las relaciones. Ahora ser soltero es más aceptado al haber más información y al romperse varios estereotipos como el de ‘te quedaste en la percha’”.

Beneficios

La especialista enfatiza que cuando alguien está soltero tiene la oportunidad de sanar heridas del pasado, cultivar el amor propio, fortalecer la autoestima, fomentar el crecimiento personal y profesional; y no caer en la necesidad de suplir un vacío emocional con una pareja. “Lo ideal es poder sentirse bien con su propia compañía. La soltería es un momento perfecto para revaluar sus propósitos de vida y saber hacia dónde quiere ir”, menciona.

Claves para disfrutarla

Aproveche el tiempo sin pareja para viajar, conocer más personas, disfrutar de sus seres queridos o simplemente pasar un tiempo a solas en calma. No se agobie pensando cuándo encontrará a alguien que lo ame. “Constantemente se está en la búsqueda de ese alguien cuando no nos damos cuenta de que la mejor forma de atraerlo es creciendo nosotros mismos. El desarrollo personal le permite atraer a la persona ideal”, dice la experta.

Estrella, quien también es sexóloga, asiente que es posible vivir la sexualidad sin estar en una relación, a través del autoconocimiento de su cuerpo y la masturbación.

Además, hay personas que prefieren relaciones sin compromisos sentimentales, netamente desde el aspecto de la pasión. “Cuando se vive la soltería desde el disfrute, no solo se goza el aspecto sexual, sino el hecho de sentirse cómodo con uno mismo sin tener una dependencia emocional con el otro”.

Atención

Es aconsejable no iniciar una relación amorosa solo por no sentirse solo. A futuro, quizá se produzca una ruptura porque los proyectos personales de ambos podrían no estar alineados. “Estar soltero no significa obligatoriamente estar disponible para empezar una relación. Lo más sano de estar con alguien debe tener como punto de partida: el amor (porque le agrada su compañía, lo impulsa y aporta positivamente a su vida), no de la necesidad”, añade la experta.