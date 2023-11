Sofía Jaramillo, una vida dedicada al rescate felino

Hace catorce años, Sofía Jaramillo adoptó a sus primeros gatos. Para aquel momento, ya llevaba seis años laborando como rescatista animal, pero sus dos nuevos retoños felinos le abrieron los ojos a las dificultades que enfrentan los gatos para encontrar un hogar en la capital: la mayoría de las fundaciones asistían únicamente a perros abandonados.

Así surgió Maneki, colectivo de rescate que se expandió de hogar temporal a tienda de implementos para mascotas y a ‘cat café’.

Y es que hasta este local del norte de Quito llegan mensualmente cientos de clientes a desayunar, tomar un café y, por supuesto, jugar con los mininos que deambulan a sus anchas por el establecimiento.

Los ‘cat cafés’ o cafés de gatos surgieron en Japón en 1998 y rápidamente se expandieron por el continente asiático. Permitían a los visitantes, que muchas veces residían en espacios reducidos, compartir una tarde o una mañana con estos cariñosos y enigmáticos animalitos.

“Estamos viviendo un furor por los gatos. Se han convertido en el animal doméstico más popular a nivel mundial, incluso más que los perros. La idea de abrir el café surgió como una más de nuestras iniciativas para sostener nuestro trabajo de rescate, pero no esperábamos la acogida que ha tenido”, cuenta.

Uno de sus postres con decoración de gato. Karina Defas

Uno de los atractivos del espacio es que todos sus platos tienen un gato. Tazas con caritas y patitas de gato pintadas en la superficie, milkshakes con adorables gatos de chocolate colocados sobre la espuma, pizzas con caritas felinas... todo tiene un detalle.

Por ello, además de los ‘cat lovers’, sus clientes también son niños, que van junto a sus padres a disfrutar de las curiosidades del establecimiento y sus deliciosas golosinas.

Estas las crea Jaramillo junto a su equipo, e implementan opciones de especialidad para fechas festivas, como los ‘gatos de pan’ que estuvieron en el menú durante el feriado de difuntos. “Le ponemos muchísimo cuidado a los detalles porque la gente viene justo por ello, para tener una experiencia diferente, que no podría tener en otro lado”, dice.

También explica que el libre deambular de los gatitos rescatados ha llevado a muchos visitantes hacia la adopción. Desde 2021, en Maneki se han concretado más de 700 adopciones, incluyendo las de gatitos con discapacidades.

Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo y considera que pese a los años de trabajo, aún hay múltiples mitos que romper cuando de adoptar gatos se trata. “Hay mucho desconocimiento con respecto a los gatos. La gente cree que transmiten enfermedades como la toxoplasmosis, que generan alergias o que deben estar afuera de la casa y no adentro. Todo esto es incorrecto y cuando recibimos nuevos adoptantes debemos disipar todos esos mitos”, afirma.

Los gatos disponibles en Maneki son, sin embargo, solo una ínfima parte de los que Jaramillo tiene en casa. Su vivienda sirve como refugio temporal para los felinos, mientras son esterilizados, vacunados y cuidados, para luego hallar un hogar o arribar al café.

Su sueño a largo plazo, explica, es poder fundar un refugio que cuente con las normas internacionales.

“Me encantaría cumplir el sueño de tener un refugio, pero quizás sea solo un sueño que mis hijos logren llevar a cabo, cuando yo ya no esté. Es complejo, es caro y primero se necesita una concientización masiva y una legislación que verdaderamente proteja a los animales del maltrato y del abandono”.

Por ahora, se dedica a fortalecer las distintas aristas de negocio de Maneki, que permiten sustentar el cuidado y los alimentos de los gatitos rescatados y lograr la innovación a través de talleres, cursos y eventos mensuales. “La gente se interesa cada vez más en los gatitos y viene a pasar tiempo con ellos y con nosotros. Cuando pienso en Maneki a largo plazo, me encantaría poder contar con más sucursales que visibilicen nuestro trabajo”.

Los mininos se pasean y juegan libremente. Karina Defas

Cara a cara

¿Qué opinan sus gatitos de los visitantes felinos que pasan por su casa?

Antes se quejaban, ahora nada. Cuando mi hijo decidió independizarse, se llevó a las dos gatitas, porque eran suyas desde que tenía seis años, así que me dejó sin gatos propios.

¿No volvió a adoptar de nuevo?

No. Cuando mi mamá falleció, heredé su gato y es en teoría mío. Pero necesito todo el espacio posible para los gatitos rescatados, así que me pareció prudente no adoptar de nuevo.

¿Qué opina de que la gente tenga más mascotas que hijos?

Es una tendencia mundial, no es algo que sucede solo aquí. A Maneki vienen muchísimas parejas que solo tienen gatos o perros. Es una decisión personal, y está bien. Con la situación del planeta, no hay cama para tanta gente (ríe).

¿Qué le gustaría que cambie en cuanto a la tendencia animal en el país?

La ley. Es lo que se necesita. Que existan sanciones reales para quienes abandonan o maltratan a sus animales.

¿A qué dedica su tiempo libre?

¡No tengo! Honestamente, ya ni sé cuándo tuve tiempo libre, pero cuando lo tengo, lo dedico a mi familia.

