Saturno y Neptuno en Aries: la conjunción que marca un nuevo ciclo global

La alineación marca un momento inusual en la astrología; una energía que mezcla acción, estructura y sueños colectivos.

Contemplada como un "reset mental", esta temporada abre paso a la caída de estructuras poco funcionales en lo personal y lo global

La conjunción de Saturno y Neptuno en Aries, que alcanza su punto exacto el 20 de febrero de 2026, marca el inicio de un ciclo astrológico que combina acción, estructura y sensibilidad. Este tránsito simboliza un momento de revisión profunda, en el que los sueños y las ideas colectivas enfrentan la necesidad de volverse concretas, coherentes y sostenibles, tanto en el plano personal como en el social.

Se trata de uno de los momentos simbólicos más potentes del actual ciclo astrológico. No es un tránsito cotidiano: cuando estos dos planetas —con energías tan opuestas— coinciden en un signo de acción, identidad y confrontación, el clima colectivo entra en una etapa de revisión profunda.

Por un lado, Saturno representa estructura, límites, responsabilidad y realidad concreta; por el otro, Neptuno encarna los sueños, la intuición, la fe y también las ilusiones. Al encontrarse en Aries, signo del impulso inicial y del “yo soy”, se activa una tensión clara: avanzar con fuerza, pero con la obligación de diferenciar entre lo que es posible construir y lo que solo vive en la fantasía.

Este tránsito no plantea un final abrupto, sino un punto de inflexión. A nivel colectivo, puede reflejarse en cambios sociales, políticos y espirituales donde se caen discursos vacíos y se exige coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se sostiene. A nivel personal, invita a revisar decisiones, vínculos y proyectos desde una mirada más honesta y menos idealizada.

Tal como señala la astróloga Lydia Astrología Tarot en su canal de YouTube, esta conjunción “rompe estructuras a nivel global y también personal”, obligando a replantear aquello que parecía inamovible. En la misma línea, Beatriz Leveratto, en una entrevista para el portal Clarín, explica que “Saturno nos conecta con la sensibilidad de Neptuno”, generando un escenario donde los sueños deben encontrar forma concreta para sobrevivir.

Esta temporada se define por la tensión entre el sueño colectivo y el poder real, el accionar Cortesia.

Fechas clave del tránsito

Según las astrólogas consultadas, estas son las fechas más importantes de esta alineación:

26 de enero: ingreso de Neptuno en Aries

13 de febrero: ingreso de Saturno en Aries

20 de febrero: conjunción exacta entre Saturno y Neptuno

¿Qué implica esta conjunción?

Caída de ilusiones sin base real: lo que no tiene sustento se disuelve.

Exigencia de coherencia: los ideales deben traducirse en acciones concretas.

Revisión de estructuras de poder: tanto a nivel social como personal.

Nuevo uso de la sensibilidad: sentir más, pero con límites claros.

Construcción de una conciencia más auténtica: menos idealización, más verdad.

Lejos de ser una invitación al caos o a romper con todo, este tránsito funciona como un llamado de atención. Obliga a mirar de frente lo que no está funcionando en relaciones, trabajos y proyectos, y a decidir si se transforma con responsabilidad o se deja atrás.

El fenómeno que marca cambios para todos los signos, no solo Aries Cortesia.

¿Cómo aprovechar la energía de Saturno y Neptuno en Aries?

Esta conjunción no pide velocidad ciega, sino acción con conciencia. Para transitarla mejor, astrólogas coinciden en estas claves:

Baja los sueños a tierra: escribe objetivos concretos, con plazos y pasos reales. Pon límites claros: a personas, hábitos y proyectos que drenan energía. Actúa con coherencia: que lo que piensas, sientes y haces vaya en la misma dirección. Escucha la intuición, pero verifícala: no todo impulso es una señal. Asume responsabilidad personal: menos excusas, más decisiones sostenidas.

¿A qué signos impacta con más fuerza?

Aunque el tránsito afecta a todos, algunos signos lo sentirán de manera más directa:

Aries: inicio de ciclo vital. Decisiones que definen identidad, rumbo y liderazgo.

Cáncer: tensiones entre vida personal y exigencias externas; pide madurez emocional.

Libra: revisión profunda de vínculos, acuerdos y sociedades.

Capricornio: reordenamiento de estructuras familiares y de base emocional.

Para el resto de los signos, el impacto se manifestará en la forma de revisar metas, límites y creencias, especialmente en temas laborales, vocacionales y espirituales.

