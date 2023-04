Debo empezar recalcando que cada dieta tiene un objetivo en particular y que puede funcionar para ese propósito, pero esto no necesariamente apunta hacia estar saludable en todas las experiencias. Este es el caso de ciertos programas para aumentar masa muscular, por ejemplo, donde se suelen pautar ingestas de 5 veces al día o más y aumento excesivo en el consumo de carbohidratos para ver resultados más rápidos; con lo que, en muchos casos, se pueden lograr resultados a nivel estético, pero también se podría afectar la regulación hormonal y los procesos de limpieza naturales del sistema digestivo. Lo mismo sucede cuando nos dicen que necesitamos “acelerar el metabolismo” incitando a las personas a comer más seguido afectando otras rutas metabólicas. Es como estar escribiendo con la mano y borrando con el codo.

Consumir cantidades adecuadas de grasas saludables en una dieta baja en carbohidratos eleva la leptina, conocida como la hormona de la saciedad; evitando el hambre descontrolada durante el día.

Calidad más que cantidad

Por otro lado, la industria alimenticia nos ha vendido la idea de que necesitamos comer demasiado para garantizar la nutrición, pero la evidencia científica ha demostrado que la calidad y los momentos de la ingesta importan más que la cantidad de la misma; tanto así, que la literatura expresa que periodos de ayunos un poco más prolongados han demostrado ser muy beneficiosos para preservar nuestra salud y para revertir muchas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2.

El sistema digestivo

¿Sabía que el sistema digestivo tiene su propio mecanismo natural de limpieza? Se trata del 'complejo migratorio motor'; un proceso que se activa como una especie de barrido digestivo, reciclando y limpiando los desechos originados por el procesamiento de la comida. Empieza a activarse a las 2 o 3 horas luego de esta, es decir que cuando empieza a funcionar, usted podría estar bloqueándola con el “snack de media tarde”, privándose de los maravillosos beneficios de no comer en ese momento del día.

Su cuerpo no necesita snacks, necesita comida. Cuando tenga hambre coma, no pique snacks; y para que no le dé hambre a cada rato, asegúrese de tener una alimentación con los nutrientes que necesita y que mantengan sus hormonas equilibradas; esto ayudará a prevenir los antojos. Como ya lo he explicado antes, con una buena regulación hormonal basada en los mismos alimentos que consume, no tendrá que pensar en cómo aliviar antojos ni el hambre. Su cuerpo lo guía a comer lo correcto y en las cantidades que requiere.

Coma solo 3 veces al día

Cada vez que nos sentemos a la mesa debemos fijarnos y ser conscientes de la calidad y densidad nutricional de nuestro plato más que en aumentar la frecuencia, ya que la comida es información para el cuerpo, el cual responde coherentemente con aquello que introducimos a nuestra boca.

Consumir los alimentos correctos nos permitirá ser más intuitivos para saber cuándo es el momento oportuno de alimentarnos sin caer en excesos. Para lograrlo recomiendo comer no más de 3 veces al día y mantener una alimentación balanceada con gran aporte de proteínas y grasas saludables, controlando las porciones y la calidad de los carbohidratos. Esta es la clave para que sus hormonas lo orienten asertivamente hacia el momento adecuado del festín de su comida.

* Vanesa es Iin Health Coach @vanenaturalfit