Este miércoles, durante el marco del Congreso Mundial de Cáncer de Mama en Texas, Estados Unidos, fue presentado un estudio en la que demostraron que la administración de quimioterapia podría ser sustituida por un tratamiento biológico en algunos casos de cáncer de mama.

Esta investigación pionera ha sido elaborada por el grupo académico internacional SOLTI y publicada en la prestigiosa revista 'The Lancet Oncology'. En ella participaron 106 pacientes de 21 hospitales españoles durante un periodo de año y medio, en el que se demostró que la combinación de un fármaco y un tratamiento hormonal tiene una eficacia similar a la quimioterapia, sin generar las mismas alteraciones o efectos secundarios reconocidos en ella.

El tratamiento consiste en la combinación del fármaco ribociclib, el cual inhibe proteínas reguladoras del ciclo celular, con el tratamiento hormonal letrozol. Sus principales beneficiarias son aquellas pacientes que padecen un tumor hormonosensible con alto riesgo de acabar en metástasis y que conforman un 30 % de las enfermas con cáncer de mama actualmente.

Durante la investigación, a la mitad de los 106 participantes se les administró quimioterapia y a la otra mitad, el tratamiento biológico. Como resultado, después de la cirugía y evaluar el tumor, los investigadores detectaron que el 50 % de casos de cada tipo de procedimiento, respondió con la presencia de particularidades biológicas favorables, volviéndose un tumor hormonosensible de bajo riesgo.

Para Aleix Prat, jefe de servicio de Cronología Médica del Hospital Clínic de Barcelona y presidente de SOLTI, el descubrimiento favorece y representa un gran cambio para los enfermos de cáncer.

'Se trata de un tratamiento oral, lo que significa que el paciente no tiene que ir al hospital de día a recibir un tratamiento intravenoso durante horas; no da náuseas ni vómitos, y aunque sí comporta alguna toxicidad asociada, no da demasiados síntomas, por no decir casi ninguno' declaró el médico durante la muestra de la investigación en el congreso mundial de cáncer de mama.

La investigación también ha comparado toxicidades, y concluye que las pacientes que recibieron quimio padecieron una mayor toxicidad grave, en concreto un 16 % frente a un 5 % de esa toxicidad en pacientes que recibieron el tratamiento biológico.