Un acta a favor de los pacientes con cáncer

Un acta de compromiso firmada entre el Municipio de Guayaquil y la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (Solca) marca el inicio de un cambio. O más aún, dice Leonor Andrade, madre de un paciente oncológico, la oportunidad de vencer la enfermedad. El menor tiene leucemia.

Este 5 de diciembre, en las instalaciones del centro hospitalario, la firma del acta determinó que el Municipio financiará parte del tratamiento de cincuenta pacientes (25, de entre 0 meses y 18 años, y 25, de entre 19 y 70 años) durante 12 meses. La mayoría y por cuestiones económicas, explicó José Jouvín, presidente de Solca, han tenido dificultades para continuarlos.

“Este es un aporte social al avance de poder atender a este grupo de personas, entre adultos y niños, que habían desistido de sus terapias. Ahora se reincorporan. Nos llega de orgullo saber que se preocupan tanto o más que la propia Solca por atenderlos. Gracias”, añadió Jouvín.

La alcaldesa de Guayaquil compartió con algunas de las pacientes del hospital. Diana Sotomayor

Durante la actividad, pacientes ya recuperados, como Edison Poveda y Jaime Syntch, quien llegó acompañado de su madre, dieron su testimonio de lucha en la enfermedad. Ambos alentaron a los presentes a luchar y a jamás perder la fe.

“Si ustedes creen que no se puede, tengan mucha fe. Van a salir adelante. Es duro, doloroso e incluso a veces no te da ganas de seguir. No obstante siempre hay gente que te motiva a seguir, a vivir. Vean a su alrededor, lo van a lograr”, dijo Poveda.

Al término del acto, Viteri hizo énfasis en la situación por la que ha tenido que pasar Solca. Habló de la falta de recursos y el discrimen respecto a los recursos que, aseguró, le correspondían; y también de su experiencia con la enfermedad.

Hoy firmamos un compromiso con Solca bajo el Programa “Deteniendo mi Cáncer” a través de la DASE. Como Municipio de Guayaquil financiaremos parte del tratamiento de pacientes durante 12 meses ¡Somos una ciudad solidaria que se une a la lucha de estos guerreros por la vida! pic.twitter.com/MQB45cY8WU — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) December 5, 2019

Dijo que ella conoce de cerca el cáncer porque perdió a su hermano hace años. "Mi hermano estaría tan bello y tan adulto a estas alturas. Él empezó a los 15 años con los tratamientos, le hicieron trasplante de médula, pero no lo logró. Después mi hermana tuvo cáncer de seno, está fuera de peligro también. Y verlos aquí me emocionó porque fue como ver a mi hermano. Gracias por ser parte del cambio”.

Según lo previsto, la ayuda empezará a gestionarse luego de que se firme el acuerdo para el programa 'Deteniendo Mi Cáncer'.