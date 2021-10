La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, no contagiosa y sistémica que afecta principalmente a la piel, mucosas y anexos a estas como el cabello y las uñas, también compromete articulaciones y órganos como el corazón, cerebro, tubo digestivo, y causar daños oculares.

Afecta a cerca del 1% y 2% de la población, y puede debutar a cualquier edad, con más frecuencia, entre los 15 y 30 años, aunque también la padecen las personas mayores.

Enrojecimiento, picor y descamación

Entre los síntomas que advierten se puede estar frente a un caso de psoriasis están la picazón o prurito y lesiones en pliegues de codos y rodillas con enrojecimiento y descamación. La extensión en piel es variable y puede afectar en sitios poco frecuentes como uñas, cuero cabelludo, palmas y plantas, entre otras zonas.

Influencia genética

Como muchas enfermedades crónicas su causa es multifactorial, existiendo una clara predisposición genética, en la que hay muchos genes implicados. Además influye el estrés, exposición a químicos e infecciones. “Cualquiera de estos factores pueden generar una respuesta inmunológica inadecuada vinculada a la alteración de la barrera cutánea, lo que desencadena esta enfermedad", dice el doctor Enrique Loayza, jefe del servicio de dermatología del Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia,

El especialista señala que en estos casos los pacientes no deben automedicarse, sino hidratar la piel con productos adecuados que no tengan perfumes ni colores, evitar medicarse con corticoides que no hayan sido recetados, mantener una correcta higiene de las uñas, reducir las situaciones de estrés, mejorar la alimentación y hacer ejercicios ya que los pacientes con psoriasis tienen más predisposición a la obesidad.

Diagnóstico oportuno

El doctor Loayza destaca la importancia de concienciar sobre la enfermedad y de un diagnóstico integral del paciente debido a que un gran porcentaje de ellos desarrolla ansiedad y depresión debido al estigma y la discriminación. Sin embargo, destaca que, con un buen soporte familiar y un adecuado tratamiento, 9 de cada 10 pacientes pueden mejorar su calidad de vida.

Esta afección causa mucho sufrimiento a quien la padece debido a los prejuicios, haciéndolo proclive a desarrollar depresión y ansiedad.

Doctor Enrique Loayza, dermatólogo

Tratamientos

Van a depender de la gravedad de la psoriasis. Su objetivo es detener el crecimiento de las células de la piel tan rápidamente y eliminar las escamas. Las opciones incluyen cremas y ungüentos (terapia tópica), fototerapia y medicamentos orales o inyectables, señala la Clínica Mayo en su página web.

Los tratamientos actuales aunque eficaces, tienen efectos adversos a largo plazo, como inmunosupresión, riesgo de infecciones e incluso de cáncer. Su nivel de eficacia se pierde con el tiempo y por eso los pacientes deben cambiar de terapia con frecuencia.

Los medicamentos tópicos ayudan a controlar la inflamación y escozor que provoca esta enfermedad Internet

La fototerapia

Es un tratamiento de primera línea para la psoriasis de moderada a grave, y se indica sola o combinada con medicamentos. Se trata de la exposición de la piel a cantidades controladas de luz natural o artificial. Es necesario repetir los tratamientos.

