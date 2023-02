Un equipo de científicos ha demostrado en ratones que, en función de la hora del día en que se realice el ejercicio físico, puede incrementarse el metabolismo de las grasas (y quemar más o menos cantidad).

Llegar a los 50 con músculos Leer más

El estudio, realizado por el Karolinska Institutet (Suecia) y la Universidad de Copenhague (Dinamarca), se ha publicado este mes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

La investigación ha demostrado que los ratones que hicieron ejercicio en una fase activa temprana (equivalente al ejercicio matutino en los humanos) aumentaron más su metabolismo que los ratones que lo hicieron en un momento en el que normalmente descansan.

La actividad física a distintas horas del día (en sesiones a última hora de la mañana y a última hora de la tarde, en humanos) puede afectar al organismo de distintas maneras, debido a que los procesos biológicos dependen de los ritmos circadianos de las células.