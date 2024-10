Expertos analizan el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) en jornada de la UIDE

Este 10 de octubre, en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), sede Guayaquil, organizó la II Jornada de Salud Mental. El evento contó con la participación de diversos expertos en salud mental, quienes abordaron temas relacionados con el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

El encuentro, realizado en uno de los auditorios de la institución, ubicada en la Av. Las Aguas y calle 15, Urbanor, al norte de Guayaquil, contó con la presencia de las psicólogas Úrsula Strenge, Nicole Dib, Gisella Espinoza, el psicólogo Daniel Domínguez y la psiquiatra Denisse Tafur.

El trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) puede afectar a cualquier individuo

Uno de los asistentes al evento fue el ingeniero agrónomo José Arístides, quien relató que se enteró de la actividad a través de su hija. Ella le sugirió que asistiera al considerar que sus hábitos podrían ser indicativos de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).

Arístides admite que ha notado ciertas conductas, particularmente al beber agua, una acción que, aunque cotidiana para la mayoría, puede representar un reto significativo para quienes padecen TOC. Explicó que tiene un vaso azul que siempre coloca en un lugar específico. Sin embargo, si algún día no encuentra el vaso del mismo color o en el mismo sitio, prefiere no beber agua antes que utilizar otro recipiente. Por este motivo, decidió acudir al evento para aprender más sobre el trastorno.

La UIDE busca promover la salud mental mediante la organización de conversatorios

La UIDE tiene como objetivo priorizar la enseñanza sobre salud mental y eliminar los estigmas asociados a ciertos trastornos. Asimismo, busca fomentar debates entre profesionales del bienestar emocional y representantes de instituciones educativas.

“La salud mental es tan importante como la salud física, pero hay poca conciencia y escaso cuidado”, afirmó Tomás Villón, director de la UIDE. También señaló que mantener una buena salud mental, especialmente en el entorno social, sigue siendo un desafío. Por ello, la universidad se propone crear espacios de encuentro para promover el bienestar mental.

Nicole Dib, psicóloga clínica y máster en gerontología y ACP, señaló que entre las principales características del TOC están el alto nivel de organización, rutinas rígidas y pensamientos intrusivos que se alivian con actos repetitivos. Además, explicó que estos signos y síntomas suelen manifestarse en situaciones cotidianas.

La psicóloga clínica Nicole Dib expuso las causas del TOC. Freddy Briones

¿Qué causa el Trastorno Obsesivo Compulsivo?

Dib explicó que una de las principales causas es la predisposición genética; si un miembro de la familia padece TOC, es probable que otro también lo desarrolle. Asimismo, mencionó que una disfunción en los circuitos entre los ganglios basales, el lóbulo frontal y el tálamo puede generar dificultades para filtrar pensamientos intrusivos. Además, un desequilibrio en los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y el glutamato podría contribuir a la aparición del trastorno.

La psicóloga aclaró que no debe confundirse el TOC con otros trastornos como el autismo, el TDAH o la ansiedad generalizada, ya que su principal diferencia es que, en el TOC, la persona necesita realizar rutinas para encontrar alivio.

Al igual que otros trastornos, el TOC enfrenta estigmatización en la sociedad

Katherina Lazo, directora de la carrera de Psicología de la UIDE, afirmó que muchas personas con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC) no buscan ayuda, por lo que es fundamental visibilizar este trastorno.

Durante el conversatorio, la psicóloga clínica Úrsula Strenge señaló que, a diferencia de otros trastornos, el TOC no es tan ampliamente difundido, lo que representa su mayor desafío: generar conciencia. “Quienes tienen un diagnóstico como este no lo pasan nada bien. Es abrumador, no solo para quien lo padece, sino también para su entorno”, comentó Strenge.

Además, destacó el papel crucial de la familia en el apoyo a las personas con TOC, aunque subrayó que, en muchos casos, los familiares no cuentan con las herramientas necesarias para brindar ayuda efectiva. Por ello, insistió en la importancia de buscar información adecuada para saber cómo abordar este trastorno.

Katherina Lazo, directora de la carrera de Psicología de la UIDE, dirigió el evento. Freddy Briones

