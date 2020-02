Mientras más color tenga tu plato, mejor

Anímate a consumir estos alimentos que no solo benefician a tu salud, también a tu bolsillo, pues son económicos.

¿Quiere tener calidad de vida, prevenir enfermedades y rendir al máximo en sus actividades? Entonces consuma frutas y verduras de distintos colores. Mientras más variados sean, más micronutrientes obtiene. “Los micronutrientes son las vitaminas, minerales y oligoelementos necesarios para producir hormonas, enzimas y demás sustancias esenciales para que el cuerpo realice procesos metabólicos y otras funciones fundamentales”, afirma la experta en nutrición Yuliana Cuesta, quien explica la clasificación de los alimentos, sus propiedades y aportes.

A pintar el plato

Rojo: El licopeno es el que da el color rojo a estos alimentos. Ayuda a mantener el corazón saludable y disminuye el riesgo de cáncer de próstata. Las antocianinas, antioxidante presente en estos alimentos, aumenta la secreción de la insulina y disminuye el riesgo de diabetes. Alimentos: Tomate, fresa, frambuesa, cerezas, pimiento rojo, remolacha, sandía.

Anaranjado: Ricos en vitamina C y altos en betacaroteno que ayudan a conservar una buena visión, mantener la piel sana y reforzar el sistema inmunitario . La combinación de estos carotenoides (pigmento orgánico que se halla de forma natural en las plantas) más vitaminas A y C, son grandes armas para combatir los radicales libres que deterioran las células, y constituyen la principal causa de cataratas, daños en vasos sanguíneos, dolencias cardíacas , etc. Alimentos: Zanahoria, mango, naranjas, piña, maíz, papaya, camote.

Verde: Son altos en clorofila, responsable de darles este color, ricos en fibra y contienen cantidad de micronutrientes como las vitaminas C, A, E y K, y minerales como el potasio, folato (ácido fólico) y magnesio presentes en estos alimentos que están relacionados con la relajación muscular. También dan energía, vitalidad, fortalecen el sistema inmunológico y a los huesos, y reducen el riesgo de cáncer. Alimentos: Brócoli, kiwi, espinacas, pepino, espárragos, uvas y pimientos.

Violeta (azul-morado): Su alta cantidad de antioxidantes y fitoquímicos combaten el envejecimiento, reducen el riesgo de cáncer, preservan la memoria y evitan las enfermedades del corazón. Alimentos: Berenjena, arándanos, ciruelas, moras, uvas.

Blanco: Tiene un potente antioxidante como es la alicina. Son ricos en fitoquímicos y potasio que ayudan a reducir los niveles de colesterol, bajar la presión arterial, disminuir la diabetes y beneficiar al tracto digestivo. Alimentos: Cebollas, ajo, hongos, coliflor.

Recomendaciones: