Sabina Carrión: La creadora de contenido literario que impulsa la lectura en redes

Su amor por la lectura la convirtió en una creadora de contenido literario que busca compartir el placer de leer sin límites.

A sus 31 años, la guayaquileña que actualmente reside en Honduras es el rostro y la voz de Swaying Books.

Entre estanterías que cuentan historias, una taza de café caliente y recomendaciones que se sienten como una charla entre amigos, Sabina Carrión ha logrado convertir su amor por los libros en un mundo digital que la conecta con personas de distintos rincones del mundo, quienes, al igual que ella, disfrutan dejar volar la imaginación a través de la lectura.

A sus 31 años, la guayaquileña que actualmente reside en Honduras es el rostro y la voz de Swaying Books, su plataforma en Instagram con más de 40 mil seguidores, en la que no solo recomienda libros con honestidad y transparencia, sino que también se convierte en un punto de referencia para quienes desean que el hábito de la lectura jamás desaparezca.

El inicio de su ‘yo’ lectora

El vínculo de Sabina con los libros no nació en la infancia ni como un pasatiempo durante la adolescencia. Surgió desde la necesidad y se fue construyendo con el tiempo. “En el 2017 entré a un trabajo muy competitivo y mi filosofía fue clara: para no quedarme atrás, tengo que leer, tengo que envolverme en conocimiento”, recuerda. Así llegó primero a los libros de autoayuda y de negocios, lecturas que le permitían entender mejor su entorno y, sobre todo, a sí misma.

El verdadero punto de quiebre llegó en el 2020, en plena pandemia. Tras perder su empleo y atravesar un momento de incertidumbre, una conversación con una amiga cambió el rumbo. “Ella me dijo: si lo único de lo que hablas es de libros, ¿por qué no abres una página?”, cuenta.

Fue así como nació Swaying Books, una cuenta en Instagram donde inicialmente compartía de forma anónima frases, reflexiones y fragmentos inspiracionales, como una forma de desahogo emocional y de reconstrucción interna. Con el paso de los meses, ese rincón íntimo digital empezó a transformarse, y Sabina decidió mostrarse y dialogar con sus seguidores desde un lugar cercano, como una amiga más.

Hoy, su audiencia crece de la mano de colaboraciones con grandes editoriales internacionales que le envían libros, ediciones anticipadas y prepublicaciones, confiando en su mirada honesta antes de que las historias lleguen al público. Como ‘bookstagrammer’ (creadora de contenido literaria), asegura estar feliz de haber construido una comunidad que ve en ella una voz sincera, capaz de decir sin filtros si una lectura realmente valió la pena.

“Los libros nos permiten ponernos en los zapatos de otras personas al ser más empáticos con las historias de cada uno. Nos hacen ser mas flexibles y abiertos en una sociedad que suele ser rígida”.

Leer sin imponer

Para Sabina, hablar de libros implica asumir algo esencial: la lectura no es una verdad absoluta. “Este tema puede ser delicado porque no es algo objetivo, es muy subjetivo. Los mismos libros que me gustan a mí, puede ser que a otra persona no le gusten, y eso está bien”, explica.

La guayaquileña comenta que el enfoque de su contenido se basa en la honestidad, siempre dejando claro que habla desde su propio punto de vista. “No doy recomendaciones por compromiso. Por más que sea el libro más viral del mundo, no lo voy a recomendar porque sí”, afirma.

Por eso, cuenta que con frecuencia recibe mensajes de personas que buscan libros según lo que están viviendo emocionalmente o que atraviesan un bloqueo lector. “Siempre me escriben para pedirme recomendaciones, y las personas quedan felices”, dice.

Y aunque suele pensarse que la era digital ha desplazado la lectura, ella observa lo contrario. Cada vez hay más personas con ganas genuinas de descubrir y reconectar con los libros, y ahí está Sabina, guiándolas en su camino. “Aunque existan los libros digitales, los físicos siguen siendo mis favoritos. Amo leer con mi taza de café, acostada en la cama. El olor de un libro recién comprado es único, no hay nada mejor que eso. A mi me gusta escribir, subrayar y sentir que ya me pertenece”.

Milenca Arreaga: la nutricionista que crea contenido de valor en redes Leer más

Metas cumplidas y nuevos sueños



A lo largo de los años, Sabina se siente satisfecha de haber leído más de 500 libros de distintos géneros y autores. En su camino como creadora de contenido literario también ha vivido experiencias que, en algún momento, parecían lejanas.

Este año fue invitada por Lionsgate a viajar a Londres para asistir a la prepublicación de la película H is for Hawk (H de halcón), basada en el libro del mismo nombre, antes de su estreno en cines. Además, el año pasado fue parte de un evento del club de lectura de Reese Witherspoon, en Los Ángeles, donde compartió con escritoras y vivió una experiencia que describe como uno de sus sueños cumplidos.

Mirando hacia adelante, Sabina tiene claro que desea seguir creciendo. Entre sus objetivos está continuar asistiendo a grandes eventos literarios y, sobre todo, poder llevar a su comunidad con ella en cada experiencia. A futuro, también le gustaría crear su propio club de lectura, un espacio donde las historias sigan siendo el punto de encuentro de personas que disfrutan perderse en una buena lectura. “Los libros son mi refugio, soy feliz al ver que ha vuelto el amor por ellos. Todos somos diferentes y la lectura al final del día es para disfrutarla, para leer con amor y no por presión”.

Tips para fomentar la lectura



No se presione. Busque un libro que realmente le interese y, si no sabe por dónde empezar, pregúntele a sus amigos. Muchas veces ellos conocen muy bien sus gustos.

Busque un libro que realmente le interese y, si no sabe por dónde empezar, pregúntele a sus amigos. Muchas veces ellos conocen muy bien sus gustos. Empiece con una novela corta. Elegir un libro que pueda terminar en poco tiempo ayuda a generar motivación. La satisfacción de concluir una historia suele ser el impulso necesario para querer leer más.

Elegir un libro que pueda terminar en poco tiempo ayuda a generar motivación. La satisfacción de concluir una historia suele ser el impulso necesario para querer leer más. Pause las redes sociales. Puede usar un cronómetro y leer entre cinco y diez minutos sin distracciones. Cuando el tiempo se acabe, puede seguir con sus actividades.

Puede usar un cronómetro y leer entre cinco y diez minutos sin distracciones. Cuando el tiempo se acabe, puede seguir con sus actividades. Avance a su propio ritmo. Pequeños pasos también conducen a grandes metas. No necesita leer decenas al año para considerarse lector.

No se obligue a terminarlo. Si en su proceso de lectura, no conectó con la historia, déjelo y busque otro que realmente le apasione continuar. Hay muchas historias esperando ser encontradas. La vida es muy corta como para estar estancados en un libro que no lo llena.

Sus recomendaciones literarias

Inspiradores y de autoayuda: El hombre en busca de sentido, Los Cuatro Acuerdos.

Romance: The Last Letter.

Infantil: El Principito.

Misterio: La verdad sobre el caso Harry Quebert.

Drama: One True Loves.

Adolescentes: La trilogía de Twilight.

En pocas palabras



Sus autoras favoritas son Isabel Allende y Taylor Jenkins Reid.

No juzga los libros por sus portadas, porque el contenido real está en sus palabras.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ