Si bien la madre es la principal encargada de la protección, cuidado y amor, la energía del padre otorga la fuerza, confianza, firmeza, límites y decisión para alcanzar lo que se desea en la vida. Si lo excluye a él, está rechazando la mitad de sí mismo, pues somos 50 % energía materna y 50 % energía paterna.

Si la madre aleja de alguna forma al padre, ya sea hablando mal de él, con menosprecio o no permitiéndole la relación con su hijo, quita a quien da fuerza y equilibrio, lo que genera ansiedad en su vástago.

Para una mujer, el vínculo con su padre es clave e influye en cómo será su relación de pareja. Cuando una mujer tuvo una relación negativa con su padre o ausente emocionalmente, la reconciliación espiritual ayudará a traer armonía y estabilidad a su vida.

Una persona solo puede encontrar su identidad estando en paz con ambos padres.



Bert Hellinge, teólogo y espiritualista alemán

El perdón

Si tuvo un mal o buen padre, presente o ausente, lo más importante es que gracias a él tiene vida, y perdonar da paz al alma. Ya sea que sienta enojo, dolor o resentimiento hacia él, aceptar lo vivido es sanador y liberador.

La reconciliación espiritual con la energía del padre es interna y la puede lograr siempre: si está en este plano físico o si ha partido. Porque la sanación es atemporal y se hacen las paces desde el corazón.

Ejercicio

Escriba una carta a su padre (que no va a ser entregada) para expresar y desahogar todo lo que siente. Extiéndase todo lo que necesite.

1. Cuéntele sus vivencias, lo que sintió, aquello que le dolió. Ejemplo: Papá, cuánto daño me hizo tu indiferencia, que me ignoraras y siempre estuvieras concentrado en el trabajo o en tus cosas. Siempre con tu rostro de enojo y retándome por cualquier cosa. Cuánta falta me hizo jugar contigo, que me abraces y beses...

2. Escriba lo que desea para su presente y futuro, tanto para usted como para él. Ejemplo: Deseo una vida llena de felicidad y armonía, amor y abundancia, y que Dios te conceda también estos anhelos.

3. Agradezca y bendiga de corazón lo recibido. Ejemplo: Gracias por la vida, papá. Que Dios te bendiga e ilumine.

Al finalizar, léala. Puede quemar la carta, recoger las cenizas y ponerlas en una maceta, para plantar allí algo hermoso como símbolo de renacimiento.

Recuerde

Hacer las paces con papá permite tener fuerza para tomar decisiones, claridad mental, capacidad de poner límites y poder personal.