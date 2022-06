Con el big three se puede tener una lectura de las tendencias y particularidades tanto físicas como psicológicas de la persona.l

Hace algún tiempo atrás, para intentar contener en una sola frase las hazañas y logros de los 3 mayores exponentes del tenis mundial: Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, la prensa internacional comenzó a utilizar un apelativo que con el pasar de los años se hizo toda una marca: El Big Three (Los Tres Grandes).

Como fanático del tenis, este lema me resuena todos los días y un día me pregunté si existía alguna similitud con los astros que estudiamos en astrología védica para entender nuestro mapa kármico. La respuesta era más que evidente, también tenemos (desde siempre) nuestro Big Three: El Ascendente, el Sol y la Luna.

¿Por qué? Por su trascendencia dentro de la carta astral. En ocasiones no tenemos los medios, recursos o información para tener toda nuestra carta a la mano, pero si poseemos los datos de los tres grandes, se puede tener una lectura cabal de las tendencias y particularidades tanto físicas como psicológicas de la persona.

El Ascendente

Es quien ordena la carta natal, se ubica siempre en la casa 1 y desde ahí distribuye los signos y planetas. ¿Cuál es su ascendente? Es el signo zodiacal que en el momento de su nacimiento, literalmente ascendía por el horizonte (el este), lugar desde donde, en cualquier parte del mundo, se observa el aparecer de la luna, sol, estrellas, etc. A diferencia de lo que mucha gente puede creer, más que el Sol, es el ascendente el que tiene mayor influencia en la configuración de nuestra personalidad y forma corporal. El signo donde se posa es el que tiene dominio sobre nuestras características, incluso físicas. Así encontramos ascendentes Leo muy orgullosos y atléticos, Acuarios intuitivos y delgados, Capricornios que no pueden dejar de trabajar o ir al gimnasio y Aries llenos de pasión y gusto por la comida.

EL Sol

Desde el Jyotish representa sobre todo a nuestra alma. El rey de la corte de los planetas es quien nos muestra los deseos profundos de nuestro espíritu, la voluntad, la capacidad de resiliencia. Dentro de la conformación tripartita del ser humano (alma-mente-cuerpo), el Sol representa el más importante y su posición en la carta (Signo y Casa) muestra la misión de nuestro ser a realizar en esta encarnación.

La luna

Tiene una connotación especial desde la astrología védica. Domina la mente superior y las emociones o, dicho de otra forma, representa a donde ponemos nuestros pensamientos y sentimientos. Para saber qué moviliza nuestros sentidos es importante saber en qué signo o casa se posa nuestra luna. Por ejemplo, una luna en Cáncer hará a la persona muy afectiva y apegada a su madre, en cambio, en Sagitario promueve una mente en búsqueda de la aventura constante.

Tal vez la idea de una carta natal aún le asusta un poco o no logra entender cómo funciona, pero si es capaz de identificar al Big Three tiene resuelto gran parte de su camino. A diferencia del tenis, donde las estrellas se retirarán tarde o temprano, dejando el legado a nuevas generaciones, acá puede contar con los tres grandes de la astrología para toda la vida. ¿Quiere saber más de los suyos? Escríbame, lo invito a indagar.

Ronny Largo Astrólogo Védico Facebook e Instagram: @jyotishronny Email: jyotishronny@gmail.com