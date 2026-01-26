Ranking Taste Atlas 2026: llapingacho y el locro de papa entre los mejores del mundo

Ecuador vuelve a poner en alto su bandera gastronómica, esta vez con la inclusión de dos de sus platos más tradicionales a base de papa en el reconocido ranking 50 Best Potato Dishes de Taste Atlas, una guía culinaria internacional que recopila y clasifica los mejores platos del mundo según la opinión de expertos y comensales de todo el planeta. La lista, divulgada en enero de 2026, coloca al país andino en una vitrina mundial, compitiendo con las grandes tradiciones gastronómicas de Europa y América.

Llapingacho, el orgullo de la Sierra ecuatoriana

El primer plato que se destaca en la lista es el llapingacho, que ocupa el noveno puesto con una calificación de 4,2 sobre 5. Este resultado coloca al llapingacho por encima de platos emblemáticos de la cocina española, como las papas arrugadas y las patatas bravas, que empatan con una puntuación de 4,2 y 4,1 respectivamente.

El llapingacho es un plato que refleja la riqueza de la cultura andina: consiste en una masa de papa cocida, aplastada y mezclada con sal y, en ocasiones, achiote.

Su característico relleno de queso se dora en una plancha hasta obtener una textura crujiente por fuera y suave por dentro. Tradicionalmente, el llapingacho se acompaña con chorizo, huevo frito, aguacate y ensalada, lo que le otorga una contundencia y sabor inconfundibles, además de resaltar su popularidad en los hogares ecuatorianos.

Locro de papa, una sopa reconfortante que une generaciones

El locro de papa también se hizo un hueco en este prestigioso ranking, ocupando el puesto 28 con una calificación de 4. Este tradicional guiso de la Sierra ecuatoriana se caracteriza por su simplicidad, pero también por la profundidad de su sabor, que lo convierte en uno de los platos más representativos de la cocina local.

Su preparación es un homenaje a los ingredientes autóctonos: papa chola, cebolla blanca, ajo, comino y achiote se cocinan lentamente hasta que las papas se deshacen y espesan el caldo, dándole una textura cremosa y reconfortante. A esta mezcla se le añade leche y queso, y el plato se sirve acompañado de aguacate. El locro de papa es un símbolo de la cocina de todos los días, de aquellos momentos familiares alrededor de la mesa, y de la calidez de los sabores sencillos pero llenos de historia.

Taste Atlas: la plataforma que reconoce lo mejor de cada cocina

Para comprender la importancia de este reconocimiento, es necesario entender qué es Taste Atlas. Esta plataforma digital es una de las más influyentes a nivel mundial en cuanto a gastronomía, ya que recopila y clasifica los mejores platos tradicionales de cada país a partir de las valoraciones de miles de comensales y especialistas.

Aparecer en sus rankings no solo representa un honor, sino que refuerza la visibilidad internacional de los platos, colocando a Ecuador en el radar de los amantes de la gastronomía global. Este tipo de reconocimiento, además, eleva el valor cultural de las cocinas locales, contribuyendo a preservar y difundir la riqueza culinaria de diversas regiones del mundo.

Ecuador, al ser parte de esta lista, no solo reafirma su identidad gastronómica, sino que también demuestra al mundo la diversidad, la creatividad y la tradición que sus cocineros y cocineras llevan a las mesas con cada plato.

