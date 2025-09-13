Rafaella Mora: vestir con autenticidad es su sello personal

Hablar de Rafaella Mora es entrar en un universo donde la moda se respira con pasión, autenticidad y propósito. Quiteña de 32 años, asesora y coach de imagen, e influencer que inspira con cada look, Rafaella no ve la moda como un simple conjunto de prendas, sino como un lenguaje poderoso para expresar quiénes somos.

Su energía y carisma se contagian en cada video, y detrás de cada recomendación late la convicción de que vestirse bien va mucho más allá de la estética: es una forma de abrazar la seguridad, el estilo propio y la confianza en uno mismo.

El inicio de un propósito

Antes del 2020, Rafaella compartía contenido en redes sociales como un pasatiempo, sin imaginar que aquello sería la puerta hacia su verdadera vocación. Su formación en diseño gráfico le permitió trabajar varios años en esa área, pero no encontraba esa plenitud que tanto buscaba. Hasta que una amiga le habló de la asesoría de imagen, una carrera que no conocía del todo y que pensaba estaba reservada únicamente para diseñadores de moda. En ese descubrimiento halló el espacio perfecto para acompañar a otras personas en su estilo y confianza, y así dar sentido a su pasión.

Fue en plena pandemia cuando decidió formarse en Asesoría y Coach de Imagen y transformar su presencia digital. De forma progresiva, su autenticidad y constancia la llevaron a posicionarse como una de las principales referentes de moda del país. “Para mí, la moda no es superficial, es un canal de expresión propio y, poco a poco, he tenido una transformación en mi contenido. Ahora soy más yo, más auténtica. Y me llevo la satisfacción de ayudar a las mujeres a encontrar su propio estilo. Mi comunidad es súper importante y me apoyan mucho”, confiesa.

Autenticidad sin filtros

El contenido que Rafaella comparte en sus redes sociales refleja un balance entre lo profesional y lo personal. Le gusta mostrar su día a día y abrir la puerta a su vida fuera de la asesoría, pero también disfruta dar tips y consejos prácticos de moda e imagen.

Para ella, ser creadora de contenido en Ecuador ya no es algo extraño ni ajeno. Sabe que hay espacio para todos siempre que cada quien muestre su esencia. “Ahora ya no es tan raro ser creador de contenido. Siempre hay espacio para todos porque cada uno muestra su esencia. Pero uno debe tomarse súper en serio las redes sociales si quiere crecer”, afirma, convencida de que su carrera cambió el día en que decidió verlo como un trabajo real.

Su paso por Colombiamoda

En su paso por Colombiamoda, Rafaella no solo fue testigo del talento latinoamericano que brilló en la pasarela, también llegó como protagonista con una propuesta innovadora: el Astrostyling. Junto a su amiga Silvia Díaz, presentó este programa que conecta la moda con la astrología, ayudando a las personas a descubrir su estilo personal a través de su carta astral.

“Fue una experiencia increíble porque no solo hablamos de moda, sino de cómo el autoconocimiento puede reflejarse en lo que vestimos. El Astrostyling invita a ver el clóset como una extensión de nuestra esencia”, explica. La charla, realizada a finales de julio, le permitió confirmar que las nuevas generaciones buscan experiencias diferentes, donde la moda se une con la autenticidad y la conexión personal.

Un estilo que cuenta historias

El guardarropa de Rafaella es un reflejo vivo de su creatividad y versatilidad. Cada mañana se emociona al pensar qué ponerse, como si fuera un ejercicio de expresión diaria. “Un día me visto muy colorida, otro día me pongo algo de mi novio. Todos mis outfits son una representación de quién soy”, confiesa. Su sello son los looks llenos de color, accesorios llamativos y zapatos cómodos, porque la comodidad siempre va primero.

Eso sí, no todo ha sido lineal en su relación con la moda: recuerda con cierta nostalgia la etapa en la que usaba ropa enorme para esconderse, tomándola del armario de su papá. Hoy entiende que aquello respondía a la falta de autoconfianza y autoconocimiento, un proceso que logró transformar gracias a su trabajo personal y profesional.

Entre sus tesoros, colecciona prendas que guardan memorias de distintas épocas de su vida: desde una falda de tul fucsia hasta un pantalón tie-dye hippie que perteneció a su mamá. También es amante de la ropa vintage y de segunda mano, convencida de que “hay tanta ropa en el mundo y en el ropero que ya no usamos, que lo que para alguien dejó de ser un tesoro puede convertirse en magia para otra persona”. Y si de estampados se trata, se inclina por los geométricos y no le teme al animal print, aunque admite que las flores no son precisamente lo suyo.

Tendencias con equilibrio

Rafaella disfruta conocer lo que está de moda y probar nuevas propuestas, pero lo hace con mesura. Para ella, las tendencias deben ser un complemento y no la base de un clóset. “Las tendencias me encantan, pero trato de no caer en todas. Lo ideal es tener un 70 % de ropa neutra y básicos, y un 30 % de piezas en tendencia”, recomienda. Está convencida de que no hay nada de malo en seguirlas, siempre y cuando exista equilibrio, porque un guardarropa funcional no puede depender únicamente de lo pasajero.

Ese mismo criterio aplica cuando se trata de organizar su ropa. Por eso, recomienda al menos dos veces al año realizar una limpieza del armario, una práctica que considera clave para mantener el orden y la coherencia. “Así te das cuenta si realmente usaste o no algo. Si tu ropa no te permite sentirte cómoda, terminas disfrazada”, señala.

Tip extra



Sus básicos del armario son unos jeans rectos azul oscuro (sin rotos), un blazer oversized negro o blanco, zapatos rojos, falda blanca larga y un body de color neutro.

Imperfecta: su diario hablado

En 2022, Rafaella dio vida a Imperfecta, su podcast disponible en Spotify y Apple Podcast, un espacio que nació como un proyecto personal y terminó convirtiéndose en un refugio para compartir vulnerabilidad y aprendizajes. “Crecí con la idea de que ser vulnerable era para débiles, pero cuando hice terapia en 2020 entendí que ser vulnerable es ser fuerte”, confiesa. Con episodios que se estrenan cada miércoles, describe este proyecto como su “diario hablado”, donde abre el corazón para contar de miedos, pasiones y gratitud, recordando a su audiencia que la autenticidad también es una forma de fortaleza.

“Cuando estás conectado con tu imagen, te sientes más empoderado porque el estilo potencia tu autoconocimiento. Y lo más importante: divertirte en lo que haces, sin compararte” Rafaella Mora, asesora de imagen y creadora de contenido

En pocas palabras

Su diseñador ecuatoriano favorito es… Florencia Dávalos.

Su perfume preferido es… Lolita Lempicka.

Disfruta usar un estilo… maximalista.

No usa prendas de color… turquesa.

Personal

Diseñadora gráfica.

Asesora de Imagen y Personal Shopper (Latin Fashion Management).

Experta en colorimetría y coach de imagen (iGrow Academy, Colombia).

MBA en Dirección de Empresas de Moda (ESDEN, España).

