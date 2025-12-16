Expreso
Cómo los niños perciben a los científicos: datos del test
Datos clave sobre estereotipos de género, diferencias por edad y el impacto de la representación femenina en STEMfreepik

Qué revelan los dibujos infantiles sobre los estereotipos de género en la ciencia

Análisis de cinco décadas del test "Dibuja un científico": cómo ha cambiado la percepción infantil sobre los científicos

Investigadores emplean la consigna "dibuja un científico" con niños desde hace más de cincuenta años. El objetivo no es evaluar arte, sino captar la imagen mental que los niños asocian con la ciencia, en particular su percepción de género.

En los primeros estudios (1966-1977), casi la totalidad de los dibujos representaban a un hombre. Menos del 1% de los niños, incluidas las niñas, dibujó a una mujer científica. Cuando se pide dibujar maestros, los resultados difieren: los niños representan más a mujeres en ese rol.

Un análisis reciente de 78 estudios, con más de 20.000 dibujos, muestra un cambio gradual. En conjunto, el 73% de las ilustraciones representan científicos hombres. Sin embargo, la tendencia a dibujar hombres disminuyó en décadas recientes. El cambio es notable en las niñas: en 1983, el 99% dibujaba hombres; en años recientes, solo el 55%.

Un hallazgo persistente es el efecto de la edad. Los niños más pequeños tienden a dibujar científicos de su propio género. Después de los 7 u 8 años, esta tendencia se rompe. A los 14 o 15 años, todos los niños dibujan cuatro veces más científicos hombres que mujeres. Los dibujos de adolescentes también incorporan más clichés, como batas blancas y gafas.

Factores que influyen en la percepción

La representación mediática y la realidad laboral explican estos patrones. Aunque la presencia de mujeres científicas en televisión y cine aumentó, la brecha en la vida real persiste. Según la UNESCO, en 2024 las mujeres constituían solo el 28% de la fuerza laboral en STEM, frente a un 47% en otros campos.

Los niños mayores internalizan esta disparidad, lo que reduce la probabilidad de que dibujen científicas.

Acciones para el cambio

A nivel estructural, se necesita más apoyo a las mujeres en STEM, en especial para quienes son madres. En el ámbito familiar, los padres pueden exponer a los niños, y en especial a las niñas, a referentes femeninos en ciencia a través de libros, películas y ejemplos reales.

Un experimento casero reciente con 12 niños reflejó los datos generales: los 7 niños más pequeños dibujaron su propio género. De los 5 mayores, solo uno dibujó a una mujer: un niño cuya principal referencia científica es su madre.

El impacto del entorno y el rol parental

El entorno inmediato del niño, en especial la escuela y el hogar, ejerce una influencia decisiva. Los materiales educativos, los comentarios de los docentes y las visitas a laboratorios o museos configuran su imagen de la ciencia. Cuando estas experiencias solo muestran a hombres con bata, el estereotipo se refuerza. En cambio, la presencia visible de mujeres en estas experiencias, ya sea como instructoras, guías o figuras en los libros de texto, contrarresta la noción de que la ciencia es un dominio masculino. 

La investigación indica que una intervención simple, como una lección sobre una científica destacada antes de realizar el dibujo, incrementa de forma notable la representación de mujeres en las ilustraciones de los niños.

La ventana crítica y la acción proactiva

Los datos señalan una ventana crítica antes de los 8 años, donde las percepciones de los niños son más flexibles y menos influenciadas por los estereotipos culturales amplios. Este periodo presenta una oportunidad clave para la intervención. Las familias y educadores pueden priorizar contenido que normalice la diversidad en la ciencia. Más allá de presentar ejemplos excepcionales, se trata de integrar la imagen de la mujer científica como algo común y cotidiano. 

El experimento casero del artículo lo demuestra: la exposición directa y personal—una madre científica—logró que un niño mayor desafiara la tendencia general. Este hecho subraya que el cambio genuino inicia con la representación que los niños observan en su realidad inmediata, allanando el camino para que la próxima generación imagine, y eventualmente se convierta en, científicos de cualquier género.

