Que este año que empieza sea la oportunidad para mejorar su vida en distintos ámbitos. Tome en consideración estas recomendaciones que ofrecen profesionales de Cleveland Clinic.

Bocadillo de ejercicios

Mantenerse en movimiento puede resultar difícil. Y la recomendación de hacerlo 30 minutos al día, intimidante, especialmente para quienes no están acostumbrados. Por eso, la endocrinóloga Shirisha Avadhanula aconseja hacer solo un bocadillo de ejercicio, es decir cada 15 minutos dos veces al día durante la semana. Mantenerse activo disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y más.

Infórmese sobre las técnicas de terapia cognitiva conductual

Si tiene problemas de insomnio y desesperadamente busca una solución fácil y rápida para dormir, la terapia cognitiva conductual (TCC) es una alternativa. Está diseñada para el insomnio y es la manera más efectiva de abordarlo y descubrir su origen, dice Marri Horvat, especialista en sueño de Cleveland Clinic.

Establezca límites

Por el bienestar de su salud mental, establezca límites. Aprenda a decirle no a todo aquello que vaya en contra de sus valores o le haga sentir incómodo. Reconozca la manipulación, es decir cuando alguien trata de hacerle pensar que sus sentimientos no son válidos o que algo no sucedió de la manera en que pensó. Hágase respetar, y si se sobrepasan con usted, aléjese, recalca la psicóloga Chivonna Childs.

Limpie sus redes sociales

A criterio del especialista en salud conductual Michael Manos, para mejorar su relación con las redes sociales, pregúntese: ¿Cómo contribuye este contenido a mi experiencia?, ¿estoy aprendiendo nuevas habilidades?, ¿ha mejorado mi salud mental? No se trata de abandonar esta forma de comunicación pero sí de hacer un buen manejo de ellas.

Concéntrese en el estilo de vida y la salud.

Puede ser abrumador adoptar una nueva dieta o buscar formas de estar más saludable si sus hábitos alimenticios no son perfectos. La dietista Devon Peart recomienda “dejar de etiquetarse a sí mismo y a obtener un enfoque más flexible, en el cual se priorice su bienestar, en lugar de alcanzar un peso específico”.

Consuma adaptógenos.

Los complementos alimenticios o ‘adaptógenos’ son ingredientes activos en plantas y hongos que pueden mejorar su salud. Por ejemplo, agregar un poco de cúrcuma a un batido o sopa, debido al potencial de la especie para reducir la inflamación”, expresa la dietista Devon Peart.

Utilice un tónico

Este popular producto para el cuidado de la piel se ha actualizado los últimos años. En el pasado, el tónico se utilizaba para eliminar los residuos de maquillaje y la suciedad. Sin embargo, ingredientes fuertes, como el alcohol y el hamamelis, dejaban el cutis con una sensación de irritación y sequedad. “En la actualidad estos artículos contienen ingredientes beneficiosos para el cutis, como antioxidantes, alfa-hidroxiácidos (AHA) y niacinamida. Hay una variedad de tónicos que pueden ayudar con problemas de la piel como: rosácea, acné o hiperpigmentación causada por el daño solar”, dice el dermatólogo Alok Vij.