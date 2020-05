Paulina Andrade, el poder de la imagen

De una belleza casi etérea, sus rasgos delicados, en armoniosa sincronía, responden a un equilibrio que se cuela, diáfano, hasta en su tono de voz, que aunque firme, es pausado y elocuente. Pequeña y muy delgada, siempre luce impecable, sin descuidar un solo detalle. Siendo una experta profesional en cuanto a imagen, todo en ella refleja su inclinación hacia la consecución de un equilibrado balance entre la estética y belleza, encauzada desde el interior.

La imagen que Paulina refleja es el compendio de una ininterrumpida búsqueda de conocimiento, sumada a la sinergia del refinamiento y buen gusto, sin recargo alguno. “He viajado con libertad y me he formado profesionalmente en diferentes países como Argentina, España, Italia, Colombia y Estados Unidos, en maquillaje, estilismo y comunicación, porque todo tiene un mismo objetivo dentro de mi concepción de la moda”.

“Construir la imagen”

Su colaboración, siempre acertada, la condujeron prontamente a las primeras filas de producción de las mejores editoriales del país, escalando posiciones con una visión ampliada sobre cómo manejar el tema de la ‘imagen’, desarrollando propuestas que han devenido en una impronta en el universo de la moda, hasta ser una “constructora de imagen” consolidada.

“La moda es construir sobre algo que ya existe, pero que te permite jugar con formas, texturas, colores, y adaptarlo para que pueda reflejar las cualidades internas a través del exterior. Gracias al trabajo que se genera, se activa el sector. Diseñadores, fotógrafos, estilistas, maquillistas, peluqueros, forman poderosos equipos que han aportado para que este campo vaya consolidándose”.

Al mismo tiempo, la experta afirma que la imagen es poder, ya que a través de ella se proyecta lo que uno es, mientras se tenga seguridad en sí mismo. “Cuando uno logra ese poder, te vuelves inquebrantable y mejor si lo pones al servicio de los demás”.

Desde un principio

Cuencana de nacimiento, a los 14 años recortaba, remodelaba y adaptaba la ropa para verse mejor. Estudió Comunicación Social en la Universidad del Azuay, y se enganchó al tema de la imagen como instrumento de comunicación. Ahora, está enfocada en la comunicación no verbal: “Mi desafío es que aprendamos a comunicarnos de una forma distinta, y lograr que la imagen se convierta en una visión integral del interior, y lo que se proyecta hacia fuera”.

Paulina abarca tres aristas que convergen en un mismo objetivo: Comunicar, a través del potente imán que significa la moda, como construcción de imagen e industria. Da asesoría en talleres y seminarios, a nivel personal y corporativo.

Además, desarrolla propuestas en ‘styling’, maquillaje y producción de moda, para editoriales en diferentes medios impresos y digitales del país, y ofrece un servicio personalizado de maquillaje, peinado y vestuario. Paralelamente, le dedica tiempo a su ‘Escuela de Belleza’ -creada junto a otros socios-.

A sus 49 años, ha sido colaboradora invitada en incontables programas de radio y televisión, para compartir su experiencia y opinión sobre los temas que domina; además, fue parte del staff de un popular programa de radio, con invitados top, que espera retomar en un futuro cercano.

Determinada, busca desafíos, creando oportunidades en su campo: “He trabajado desde los 17 años y lo he hecho por gusto, necesidad y crecimiento personal”.

Venir a la capital, desde Cuenca, enfrentando un divorcio y con dos hijas pequeñas ha sido lo más duro que ha vivido. Estabilizarlas emocionalmente y empezar desde cero en una ciudad que no conocía, sintiéndose vulnerable, fue una prueba de coraje que debió sortear, pero superó con trabajo y decisión. “He sido extremadamente feliz con las cosas positivas, y de las negativas, he aprendido mucho más, porque me han hecho más sabia”.

Efecto Valvidia 1.0

Recientemente, Paulina conceptualizó y produjo una obra que bien podría convertirse en un libro de culto para los diseñadores locales, pues se basa en la interacción de la cultura Valdivia con la moda ecuatoriana contemporánea. “Me llamó la atención la forma en la que esta cultura concebía a la mujer, y el sentido que daban a lo estético. El proyecto nos tomó casi tres años. La meta fue dar relevancia a la moda local, al reivindicar esa parte cultural nuestra, y, al mismo tiempo, inspirar a artistas, diseñadores y creadores de otros ámbitos, a generar nuevas obras, tomando como punto de referencia esta propuesta. Tuvo la participación de un gran equipo técnico, editorial y comercial, y ahora piensa en su continuación”.

Desarrolla propuestas en ‘styling’, maquillaje y producción de moda, para editoriales en diferentes medios impresos y digitales del país. cortesía

Cara a cara

¿Cuál es su lema en cuanto a la moda?

Con respeto y confianza, busco responder a lo que mi entorno necesita y proyectarme de manera optimista y positiva para generar recursos.

¿Se deben cambiar paradigmas para mejorar la imagen?

Hay que romper paradigmas, lo que permite construir una mejor versión de nosotros mismos, transmitir lo que somos, ser valientes, probar nuevas cosas.

¿Cómo definiría su estilo personal?

Creativo, chic y vanguardista.

En su ropero ¿qué sorprende?

Me gustan mucho los zapatos y la lencería, son mis pequeños pecados.

¿Cuál es su marca de ropa favorita?

Hay que apostar por las marcas locales, porque hay propuestas de excelente calidad.

Personal

Edad: 49 años

Estudios: Comunicación Social, Universidad del Azuay. Maquillaje, Estilismo y Comunicación en Argentina, España, Italia y Estados Unidos

Madre de Camila (26) y Manuela Córdova (23)

Junto a sus hijas. cortesía