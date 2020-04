Carla Vega Malo da pasos firmes en la industria textil

Empezó en el modelaje a los cuatro años, pero la moda ha estado presente del lado materno. Su abuela María Eugenia Martínez le confeccionaba ropa y le enseñó los principios básicos para crear una prenda (cortes, modelos, tipos de tejido, entre otros).

Coronavirus: Se cancelan las próximas ediciones del Paris Fashion Week Leer más

Su madre Alexandra Malo, revela que su hija no era de las que se imaginaba en una pasarela, pero se destacaba por su buen gusto para combinar la ropa y le fascinaban los zapatos, acordes al vestuario. Una niña muy femenina que le encantaban los vestidos nido de abeja.

Carla se reconoce activa, desde pequeña. En su niñez practicaba tenis, básquet, natación y equitación, deportes que la ayudaron a ser responsable y manejar sus tiempos. Otra de sus características es la perseverancia, que parece tener sus pros y contras, “esta te impulsa a mejorar, pero a veces no te deja disfrutar el momento por buscar lo que viene después”.

Lo que inició a los 4 años, cobró interés a los 17, cuando una revista nacional de diseño y moda creó su agencia de modelos y la llamaron. Vieron en Carla esa mezcla entre inocencia y sensualidad. Posteriormente trabaja para reconocidos diseñadores como Gustavo Moscoso, Fadua Aoukar, Mónica Campaña, Fabrizio Célleri, entre otros.

Mientras modela no descuida sus estudios universitarios. Confiesa que no tenía claro qué profesión seguir, pero recibió el mejor consejo, de parte de su tío materno Joaquín Martínez: “Escoge una carrera que te enseñe a pensar, alguna ingeniería, matemática, economía. Me decidí por la última, la cual me ha servido en varios ámbitos de mi vida, desde entender la situación de mi país y de otros, formar un criterio sobre lo que está pasando, hacer pequeños emprendimientos y tener una visión más clara sobre el manejo de las finanzas”.

Junto a su madre, Alexandra Malo. Cortesía

Entre la teoría y la práctica

Al culminar sus estudios viaja a España y hace un masterado en Dirección de Empresas de Moda, en el ISEM Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Durante su máster labora para Calvin Klein en merchandising, y le parece oportuno, pues contrasta lo aprendido con lo vivido.

Coronavirus: Las firmas de moda muestran su espíritu solidario Leer más

Y es que no solo le interesa el negocio de la moda, también su historia, cuenta su madre Alexandra, quien dice aprender de los conocimientos de su hija: “Mami, ¿sabías que el rosa antiguamente era un color reservado para la nobleza. Y que recién a fines del siglo XIX y principios del siglo XX empieza a utilizarse en la ropa de mujer?”, recuerda.

Hoy, se dedica a ser buyer (compradora en moda) en una empresa de sastrería de lujo. “ Es el trabajo de mis sueños. Estoy bajo el ala de gente con trayectoria en la industria y dedicada 100% a este nuevo enfoque de mi carrera”.

Ella se encarga de desarrollar la colección diseñada por el director creativo, conseguir tejidos y contactar con fábricas para su producción. Decidir la cantidad y tallas que se producirán; aconsejar sobre características que podrían potenciar la venta del producto, y gestionar la venta en tienda, hacer reposiciones si es necesario y analizar la rotación del producto para proyectar ventas futuras.

En el Madrid Fashion Week. Cortesía

El verde es su color

Y no porque lo vista, sino porque ella y su familia tienen respeto especial por la naturaleza. Su herencia es verde y la cultura de los Vega Malo es el reciclaje, que va más allá de separar la basura en contenedores diferentes, también los ha llevado a reciclar papel y a comer los vegetales de su huerto. Es más, esta mentalidad los impulsó a crear un emprendimiento que entrega productos orgánicos a nivel nacional. Ama a los animales, sus tres perros labradores la esperan en su natal Cuenca.

Modelos ecuatorianas

Celebra los trabajos de sus ‘colegas’ en el exterior, como es el caso de la modelo internacional y su amiga, Gigi Rosseney, quien ha trabajado para Vogue y otras reconocidas marcas; también aplaude ver a Nathaly Quiñónez en vallas publicitarias de El Corte Inglés, en Madrid. “El potencial siempre ha existido, ahora tenemos más oportunidades y herramientas para ‘exportar’”.

Admira el trabajo de la modelo italiana Vittoria Ceretti y le gustaría laborar con Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior. Cortesía

El coronavirus y la moda

Coronavirus: Diseñadores e influencers de moda hacen millonarias donaciones Leer más

No será fácil reactivarla. Los consumidores estarán golpeados económicamente, y aunque la gente necesita vestirse, la ropa no será su primera compra. Por otro lado, prosigue, la industria de China está empezando a ver sus cifras en verde, ingresos de nuevo. Ella representa el mercado más grande en moda y lujo. “Un reportaje publicado por la Fung Business Intelligence Group ha estimado que los efectos de la pandemia durarán uno o dos meses más, hasta que el comportamiento de consumo vuelva a tener los niveles pre-coronavirus. Hay que considerar que es una de las naciones más ricas, su gobierno puede inyectar dinero a su economía, pero España no tiene los mismos recursos, su recuperación será más lenta. Y en países latinoamericanos será aún peor”.

No solo gusta de la moda, también le gusta aprender de ella, por eso visita lugares como el Museo Yves Saint Laurent, en París. Cortesía

Decepciones y bendiciones

Afirma que no todo se le ha dado fácil en la vida, ha vivido descontentos y rechazos, han seleccionado a otra persona en su lugar. Tuvo un periodo en el que no conseguía trabajo fácilmente, pero la mayor lección que ha recibido es tener paciencia y confiar. “Parece que no va a llegar y llega, o al revés todo está ‘listo’ y se recibe una carta de rechazo. Son bendiciones escondidas, uno cree que es una mala noticia, pero es una buena, solo está esperando su momento y dirigiendo nuestro camino”.

Laurencio Adot: "Yo soy un milagro" Leer más

Y así va Carla en la pasarela de la vida , con su mejor outfit, la sonrisa, disfrutando de su colección favorita: los instantes que pasa con familiares y amigos. Su front row (primera fila) es no perderse sus momentos y disfrutarlos a plenitud .

Conoce más de 15 países, pero confiesa tener un romance eterno con Francia. Cortesía

Personal