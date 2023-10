Paúl Ocaña y su visión sobre el futuro de los abogados del Ecuador

“La sociedad ecuatoriana ha perdido la fe en el sistema de justicia”, reflexiona Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Para este jurista, máster en Litigación Oral y Derecho Penal Internacional, el principal reto de los abogados y del sistema judicial en el país es recuperar la confianza del ecuatoriano de a pie, que considera que en todos los fallos interviene de alguna manera la corrupción.

Y si bien afirma que existe deshonestidad y es visible, considera que tampoco ha permeado el 100 % de los procesos en el país. “Es un mito que todo el sistema judicial es corrupto. Sí existe la corrupción, no se puede tapar el sol con un dedo, pero es a menor escala que la honestidad de la gran mayoría de abogados. Hay abogados que ganamos juicios apegados al derecho, presentando las pruebas debidamente”.

Hacer frente a esa creencia generalizada es uno de los desafíos que asumió este año, cuando fue elegido como titular del colegio gremial. Para ello, inmediatamente tomó la decisión de establecer acciones de protección por inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, en relación a temas como un artículo del Código Orgánico Integral Penal que permitiría procesar a los abogados que presten asesoría en casos de crimen organizado o el porte de armas, y llevar a cabo un plantón solicitando la salida de los vocales del Consejo de la Judicatura.

“Necesitamos que se dé una claridad, una transparencia en el sistema judicial que hoy por hoy se ve tan caótico”, explica.

A la par de estas acciones, Ocaña señala que la educación es un elemento crucial tanto para el colegio gremial como para el país, en el objetivo de recuperar las instituciones judiciales y la confianza de la gente.

“El mejoramiento en la calidad de litigio es importante para tener mayor credibilidad. Que los profesionales litiguen apegados a derecho hará que el sistema sea menos corrupto”.

Por ello, como parte de las propuestas del gremio se busca fortalecer la relación con los estudiantes de Leyes, ofreciendo talleres, seminarios y charlas que ayuden a los jóvenes a profundizar en las diversas ramas del derecho.

“Queremos que el Colegio de Abogados sea atractivo para los estudiantes, por la lucha que estamos haciendo, y por cómo podríamos compartir desde nuestra experiencia para que puedan aprender y aportar a que el nivel de litigio en el país sea superior”.

En ese sentido, Ocaña manifiesta que otra labor de la entidad es trabajar de cerca con las entidades estatales, con el fin de participar en la elaboración de leyes y normativas que se presenten o busquen aprobar.

“Los colegios gremiales son importantes porque, finalmente, aglutinan a los profesionales de las distintas áreas de la sociedad. Deberíamos estar prestos a aportar, tomando en cuenta que muchas veces las decisiones que puedan tomar los gobernantes deben darse en relación a una profesión específica y son ellos los que deben dar sus críticas”, comenta.

Sistema de jurados

Consultado sobre el planteamiento de introducir en el país un sistema de jurados y sus posibles repercusiones, el experto afirma que para hacerlo habría que cambiar la Constitución y contar con participantes que tengan conocimientos básicos de derechos procesales y constitucionales.

“Es un tema muy complejo porque estaríamos dejando en manos de personas que no conocen el tema jurídico los derechos de otras personas y, sobre todo, su libertad… En Argentina está ingresando el tema de jurados y no ha sido de las mejores decisiones. Muchas veces se toman decisiones que, como ciudadanos, creemos que son correctas, pero no conocemos a ciencia cierta el proceso”, sostiene.

Por ahora, a la par de las actividades y programas en proceso, Ocaña espera cumplir durante su mandato con las reformas a la Ley de Federación de Abogados, y asistir en las normativas para que los abogados en libre ejercicio tengan mayor rango de acción dentro de las salas de audiencia. “Son dos metas que espero cumplir”.

Cara a cara

¿Alguna vez quiso tirar la toalla y dedicarse a otra cosa?

¡Sí! Muchas veces. Sobre todo cuando me he sentido defraudado por el sistema.

¿Cuál ha sido su caso más difícil?

He tenido muchos, entre esos el caso Sobornos, el caso de David Piña, el caso Singue y el caso Cedatos.

¿Alguna vez ha temido por su integridad?

Sí. Defendí al acusado en el caso Juliana Campoverde y fui atacado de forma mediática. Todo lo que aporté para la transparencia de la información fue usado en mi contra. Además se pretendió afectar mi imagen profesional con el argumento de que yo pretendía mentir o sacar como inocente a mi defendido, cuando eso no era la verdad. Lo que yo decía era que se debía sancionar de acuerdo con lo que estaba en la norma… Al terminar la audiencia fuimos agredidos.

¿A qué dedica su tiempo libre?

Soy de mucha lectura, de ver series y pasar mucho tiempo con mi familia.

¿La jurisprudencia es un legado familiar en su caso?

No. Soy el primer abogado en mi familia. Mi hermana luego siguió mis pasos. Y mi hija menor quiere, a futuro, ser abogada litigante.

¿Qué consejo les daría usted a los jóvenes que estudian Derecho?

Primero, que no se dejen llevar por la corrupción, porque el dinero fácil no siempre es el mejor compañero. Segundo, que siempre deben estar estudiando y autoeducándose.

