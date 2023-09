Fabián Luzuriaga, el hombre detrás de la Cámara Ecuatoriana del Libro

El último libro ecuatoriano que leyó fue ‘Las cruces sobre el agua’, admite Fabián Luzuriaga con franqueza. Sin embargo, asegura que no es indispensable ser amante de la narrativa para liderar la Cámara Ecuatoriana del Libro. Lo que sí se necesita es saber de números y, en eso, el máster en Administración y Gestión de Empresas tiene conocimientos de sobra.

Luzuriaga ingresó al mundo editorial en 1999 y desde entonces ha liderado numerosos proyectos libreros, entre ellos el Fondo de Cultura Económica Ecuador, la distribuidora Lectorum y el sello USFQ Press de la Universidad San Francisco de Quito.

Dirigió la Cámara Ecuatoriana del Libro en dos ocasiones anteriores, entre 2010 y 2012 y entre 2014 y 2017. Recientemente fue elegido para un tercer periodo, uno que asegura, se enfocará en la modernización de la entidad.

“La Cámara viene de un letargo producto de la pandemia. Considero que, como todos en ese momento, dimos palos a ciegas en ciertas cosas. Pensamos que todo se iba a digitalizar a futuro, entonces se invirtió en fortalecer el comercio electrónico, pero resultó que, cuando se levantaron las restricciones, la gente volvió a las librerías. Era algo que no anticipamos”, señala.

Entre los planes para los próximos tres años están modernizar los canales de comunicación de la entidad, combatir la piratería digital, ofrecer capacitaciones continuas en temas de tendencia como los ‘booktubers’.

A la par, la nueva directiva ha propuesto generar un circuito de eventos editoriales en distintas partes de la ciudad, que acerquen a las personas a los libros. Esto tras los inconstantes resultados de las últimas ferias de libro llevadas a cabo por el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Secretaría de Cultura, respectivamente.

“En los últimos años no hemos tenido feria del libro, porque han sido un desastre. El problema es que estamos dejando que lo público se haga cargo de cosas que no debería”, establece.

Asegura que, hasta 2009, el encuentro internacional estaba en manos de la Cámara Ecuatoriana del Libro, pero que con el paso de los años, el Estado pasó de apoyar al evento, a adjudicárselo. “Al inicio era una gran idea, porque se contaban con más recursos pero luego se convirtió en un espacio para difundir componentes ideológicos”, señala.

Desde entonces, la entidad lleva a cabo su propia feria editorial anual en el Paseo San Francisco, y aún no han decidido si participarán en el Encuentro Preparatorio para la FIL 2024 que realizará en noviembre la Secretaría de Cultura del Municipio de Quito.

“Nuestra idea es unir al sector frente a los últimos desastres. Hemos unido a las librerías y a las editoriales...lo ideal sería que, a futuro, la agenda o el contenido salga de nosotros, que sabemos qué se está vendiendo y de qué se está hablando”, indicó.

"El mercado infantil y juvenil está en auge y se nota". HENRY LAPO

Romper con los mitos

Curiosamente, pese a que se asume que el índice de lectores en el país es bajo, las cifras indican lo contrario.

Según los datos más recientes de la entidad, desde 2021 el número de publicaciones ha ido en aumento y hay varias áreas de crecimiento, entre ellas las publicaciones de las editoriales universitarias y los libros para niños.

“El papel ha vuelto. El sector está editando y produciendo más y para ello, es obvio que hay lectores, porque hay ventas. La data que tenemos no es certera. El mercado infantil y juvenil está en auge y se nota”, dice.

La difusión, el talón de Aquiles

Otro pendiente, explica Luzuriaga, es asistir al mejoramiento de la difusión de las obras literarias nacionales.

“La idea es generar la demanda para que los canales grandes, las librerías, se interesen. Planeamos un canal de difusión para que haya una conexión entre lo que se publica y lo que se vende en el país”, señaló.

Cara a cara

¿Qué está leyendo en este momento?

Estoy leyendo ‘Las leyes del estoicismo’ de John Sellars, que es un libro pequeñito pero muy interesante.

¿Ecuatoriano favorito?

Con toda franqueza, el último libro de un autor ecuatoriano que leí, fue en el colegio.

¿No le llama la atención leer a las nuevas autoras ecuatorianas que triunfan fuera del país?

Tengo los libros, y los he ojeado, pero no los he leído aún. Me interesa más la literatura especializada en negocios y crecimiento personal. Además, creo que estas autoras son más conocidas afuera que en el país.

¿Qué es vital para que el sector editorial crezca en el país?

Una Ley del Libro que sea actual y que aborde la propiedad intelectual, el contenido digital, las regalías. Todos esos temas no están en ninguna normativa y perjudican a los autores.

Personal

Estudios de Economía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en Administración y Gestión de Empresas. Dirigió el Fondo de Cultura Económica en Ecuador. Fue coordinador del sello USFQ Press de la Universidad San Francisco. Es presidente de la Cámara Ecuatoriana del Libro.

