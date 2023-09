Dice el popular adagio anglosajón que si algo no está roto ¿para qué cambiarlo?, y la familia del fallecido autor sueco, Steig Larsson, parece haberlo convertido en su ‘modus vivendi’.

Cuando Larsson falleció, era director de la revista Expo, dedicada a combatir el fascismo en su país. Él y la plantilla habían sido amenazados en reiteradas ocasiones por grupos de ultraderecha, por lo que, para evitar que sufriera algún daño, nunca se casó con su pareja, la arquitecta Eva Gabrielsson.

Es así que, cuando un infarto lo despachó a mejor vida en 2004, los derechos de la afamada trilogía Millenium, pasaron a su padre y hermano.

En ese momento, Erland y Joachim Larsson no tuvieron reparos en obviar que no habían hablado con el difunto autor desde que este se fue de casa a los 18 años, y maximizaron las ganancias de Millenium, transformando la saga antisistema y a su enigmática protagonista, Lisbeth Salander, en películas, y llevándola a jarros, afiches y camisetas. Cuando el ‘boom’ se acalló, optaron tomar el manuscrito a medio hacer que el autor dejó guardado en un cajón y dárselo a otro escritor para que continuara con la serie. (LEA ADEMÁS: "Una noche de libros en la Universidad Católica con la saga Star Wars")

David Lagercrantz, periodista y escritor sueco, fue el elegido. De 2015 a 2019, escribió tres novelas adicionales: ‘Lo que no te mata te hace más fuerte’, ‘El hombre que perseguía su sombra’ y ‘La chica que vivió dos veces’. La primera de ellas logró el éxito editorial como consecuencia del escándalo sobre los derechos de la obra, las siguientes tuvieron poca repercusión.

En 2022, este abandonó el proyecto para dedicarse a sus propias obras. Prefirió no referirse a los motivos de su salida, señalando solo que “Salander era demasiado dura para mí, demasiado compleja, dominada por el sentimiento de venganza y capaz de una gran crueldad”.

Y podía quedar ahí, pues al final de ‘La chica que vivió dos veces’, Lisbeth Salander cumple sus oscuros objetivos, e incluso estabiliza su vida. Pero poco después de la renuncia de Lagercrantz, la familia de Larsson anunció el ingreso al proyecto de la escritora Karin Smirnoff. De ese proceso surge ‘Las garras del águila’.

En esta, Mikael Blomkvist, el incansable coprotagonista, acude a la boda de su hija con uno de los políticos más influyentes del norte de Suecia, mientras que Lisbeth Salander va hacia allá a aceptar la tutela de su sobrina, Svala. Juntos se enfrentarán a una red de corrupción amparada en la explotación de energías renovables y combatirán la violencia contra las mujeres, en medio del ascenso imparable de la ultraderecha.

El contrato de Smirnoff es por tres novelas, y la autora revelación no se ha dejado amilanar. Llevando la trama a la actualidad, se enfoca en temas como el ‘greenwashing’ y la corrupción política.

Salander había sido una adolescente toda su vida y quería cambiar eso. Quería que fuera mayor, alguien que se ha ido desarrollando con el tiempo.

Karin Smirnoff, escritora

También hace cambios, algo que Lagercrantz no se atrevió a concretar. “Salander había sido una adolescente toda su vida y quería cambiar eso. Quería que fuera mayor, alguien que se ha ido desarrollando con el tiempo. Por eso creé a Svala, que es una persona que necesita que la cuiden aunque ella no quiera”, dijo.

Blomkvist, en cambio, fue un reto. “Es un personaje que no me gusta mucho. Creo que es algo aburrido, no hace nada más que escribir artículos y tratar de encontrar mujeres desaparecidas. He intentado hacerlo más dinámico, pero necesito tres libros para ello”.

Lo que resta por verse es qué opinan los fanáticos sobre los nuevos roles de sus tan amados personajes. Por lo pronto, habría que cuestionarse si la continuidad de la saga aún es relevante.

Escritora

Título: Las garras del águila

Género: Novela

Editorial: Destino

BIOGRAFÍA DEL AUTOR. Nació en 1965. Es fotógrafa y periodista. Durante cuarenta años se dedicó a dirigir la empresa de su familia, hasta que a los 54 años regresó a la universidad a estudiar Escritura Creativa. En 2018 publicó su primera novela, ‘Jeg tog ned til bror’, que se convirtió en un éxito en Suecia.

