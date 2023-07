Desde las 18:30 de este marte 11 de julio de 2023 se desarrolla en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) el programa ‘Noche de libros y Star Wars', con la escritora guayaquileña Zoraida Córdova como invitada. Esta actividad se escenificará en el salón ‘Rafael Rivas’, de la facultad de Arquitectura.

Estarán presentes Adelaida Jaramillo, de Palabralab, y Salvatore Fonseca, de la Legión 501, quienes integrarán un conversatorio sobre literatura y sobre el vínculo con la mitología de serie cinematográfica de Star Wars.

Sobre Zoraida Córdova se menciona que nació en Guayaquil y se trasladó a los EE. UU. desde los cinco años. Es autora de libros infantiles y romance, mejor conocida por su serie ‘Brooklyn Brujas’.

También escribe novelas románticas como ‘Zoey Castile’. Se identifica como latina y es una de las cofundadoras del blog Latinx in Kidlit, un sitio web centrado en otros escritores latinos.

ALGO MÁS DE LA AUTORA INVITADA

Creció en Hollis (Queens, Nueva York). Sus libros favoritos en la escuela secundaria fueron 'In the Forests of the Night' y 'Demon in my View', de Amelia Atwater-Rhodes, que leyó por primera vez a los 13 años. Impresionada por el hecho de que 'In the Forests of the Night' se publicó cuando tenía 14 años, Córdova se inspiró para aspirar a también una escritora.

Córdova asistió a los campamentos de escritura de la Fundación Nacional del Libro en la escuela secundaria, con la ayuda de un maestro de apoyo, y la conferencia de escritura Summer Solstice, en Pine Manor College.

Ella dice que escribió muchas historias sin terminar en la universidad, acumulando múltiples "Parte 1", y completó su primera novela a los 19 años. Después de la universidad, hizo una pasantía en PMA Literary and Film Management, donde conoció a la persona que llegaría a convertirse en su agente literario.