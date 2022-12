La navidad no está completa hasta que en su mesa se sirva el tradicional y deleitoso rompope. De color beige acaramelado y con una consistencia espesa que complace al paladar, este popular licor es el elemento infaltable en las festividades decembrinas.

El origen de esta bebida se lo atribuye a la ciudad de Puebla de los Ángeles, en México, específicamente en el convento de Santa Clara. Era elaborado por las monjas que allí residían. Pese a que incluía alcohol, algo prohibido para el claustro, la receta era tan deliciosa que se popularizó y se expandió en la región con el paso de los años.

Es por ello que el rompope también llegó a Ecuador. Y aunque cada quien lo prepara a su manera, SEMANA conversó con Guillermina Vásquez Gilbert, quien a sus 105 años ha dedicado toda su vida a preparar este gustoso néctar para sus familiares y amigos.

Con una voz tan dulce como esa bebida, la tía Minita, como la llaman sus seres queridos, nos da la bienvenida a su hogar. Con su pelo blanco, una gran sonrisa y vestida con una blusa de flores celestes, pantalón y un hermoso collar de perlas, inicia la conversación con un poco de timidez, pero también con la alegría de recibir visitas.

La dama se disculpa de antemano por no tener una audición tan buena. Pero eso no es un impedimento, porque su mente es lúcida y capaz de traer al presente sus recuerdos más memorables.

“Nací el 2 de febrero de 1917. Desde chica me ha gustado mucho la cocina, me dedicaba a preparar cositas ricas, me gustaba decorar pasteles, hacer dulces, etcétera”, detalla mientras posa para la cámara sosteniendo con sus delicadas manos una botella de su famoso rompope, en el cual se aprecia una etiqueta artesanal en la que se lee Tía Mina.

Al momento de preguntarle la receta, se reserva con picardía su ingrediente secreto, pero enfatiza que tiene un ron en especial que es su favorito. Esto sumado al amor que tiene por su numerosa y maravillosa familia más la devoción y agradecimiento que siente hacia la Virgen María, seguro también son parte de los elementos que incluye cada botella.

Receta rompope

Ingredientes: yemas de huevo, vainilla, canela, almendra molida, 4 tazas de leche, azúcar y ron de buena calidad.

Preparación: Bata cinco yemas de huevo en un tazón. En una olla, caliente tres tazas de leche con clavos de olor, pimienta dulce y canela durante 15 minutos a fuego lento. Apague la olla y agregue azúcar, mezclar y colar.

La taza de leche sobrante, agréguela despacio al tazón de yemas batidas. Vierta ambas mezclas y cocine durante 15 minutos a fuego lento hasta que esté espesa. Apague el fuego, colar y agregar esencia de vainilla y el ron. Sírvalo frío.

El mejor acompañamiento

Y si con la receta del rompope se animó a prepararlo, presentamos dos opciones sencillas para complementar a la perfección. La primera es un tiramisú elaborado por el chef Juan Diego Tandazo y la segunda es una bomba de chocolate elaborada por Robin Aragundi, licenciado en Gastronomía.

Tiramisú

Preparación del tiramisú INTERNET

Ingredientes: 450 g de queso crema, 200 g de crema de leche, 3 yemas de huevo, 350 g de azúcar, galleta (bizcotela), 50 g de café soluble, 1 onza de licor de café, 50 g de cocoa en polvo, 10 g de gelatina sin sabor, 1 cta de esencia de vainilla.

Preparación: Bata las yemas de huevo con el azúcar hasta emulsionar. Bata el queso crema y agregue las yemas batidas.

Bata la crema de leche y agregue la gelatina sin sabor y la esencia de vainilla. Mezcle todos los ingredientes antes mencionados.

Humedezca las galletas con el café (café y licor de café) y coloque capa por capa galletas y crema. Finalice agregando cocoa en polvo.

Bomba de chocolate

Receta para la bomba de chocolate GRANASA

Ingredientes: 250 gr de chocolate negro y 250 gr de chocolate blanco, chocolate en polvo dulce, chocolate de fresa, marshmelow de colores, gomitas, grageas, molde de silicón de esferas de 5 a 6 cm de diámetro.

Preparación: Caliente el chocolate en tiempos cortos de 20 segundos. Repita el proceso 3 a 4 veces hasta que el chocolate esté líquido. Rellene los moldes de esferas con 2 a 3 cucharadas de chocolate, hasta cubrir la forma de semi esfera. Refrigerar por 10 minutos. Realice el proceso 2 veces. Refrigere por 5 minutos adicionales. Desmonte las esfera desde el borde y retire el silicón con cuidado. Rellene con chocolate en polvo o de fresa más los marshmellosw pequeños de colores y las gomitas. Junte la esfera rellena con una tapa. Coloque chocolate en el borde de la esfera y luego ubíquela en un molde