Paqtana: El software ecuatoriano que cambia la gestión de inventarios a nivel global

Imagina llegar a una tienda en busca de ese par de zapatos que vio en redes, el medicamento que necesita o el ingrediente especial para una receta… y no encontrarlo. Frustrante, ¿verdad? Detrás de esos estantes vacíos hay un problema de cadena de suministros, y justo ahí entra Paqtana, un emprendimiento creado por David Villalobos y Javier Armijos, dos ecuatorianos que están revolucionando la forma en que las empresas gestionan sus inventarios.

Todo empezó con una observación sencilla. David, quien trabajaba como consultor, veía una y otra vez el mismo patrón: empresas gastaban fortunas en sistemas complejos de gestión… para que sus equipos terminaran usando Excel. “Era como tener un Ferrari guardado en el garaje”, comenta entre risas. Así nació la idea de Paqtana: un software fácil, rápido y práctico que responde tres preguntas clave: ¿Qué comprar?, ¿cuánto?, ¿cuándo?

Casos de éxito: Empresas que ya usan Paqtana

Lo que suena simple puede salvar negocios. Por ejemplo, en Venus (la marca de calzado) o en la cadena de restaurantes Tablita del Tártaro, este proyecto ha logrado reducir inventarios estancados y evitar que los productos falten justo cuando los clientes los buscan.

David Villalobos y Javier Armijos crearon Paqtana para simplificar la logística. ¿Quieres saber cómo su software está cambiando el juego? Cortesía: Paqtana

Reconocimiento global: Su participación en InNOWvate Supply Chain

Así es como después de ver los frutos crecer ellos fueron invitados a participar en el concurso InNOWvate Supply Chain en Ámsterdam, Países Bajos y quedaron como uno de los tres finalistas.

David Villalobos lo recuerda con emoción: “Fue surrealista competir con startups (emprendimientos) de países como Alemania o Suecia. Estábamos ahí, representando a Ecuador y a Latinoamérica, con un equipo pequeño pero con una solución que demostró ser diferente”.

Aunque no ganaron el primer lugar (que fue para un proyecto sobre sostenibilidad y reducción de emisiones), quedar entre los tres finalistas validó su modelo. “Recibimos feedback increíble de expertos y hasta nos contactaron inversores interesados. Fue la confirmación de que estábamos por buen camino”, añade.

El problema que resuelve Paqtana: Exceso y falta de stock

La cadena de suministros no es solo cosa de empresas. David lo explica con un ejemplo que todos vivimos: “En la pandemia, ¿quién no recuerda los supermercados sin papel higiénico? Ahí el mundo entendió lo importante que es la cadena de suministro”.

Y agrega: “Cuando vas a la farmacia y no está tu medicina, o buscas ese zapato especial y no hay tu talla, todos pierden: tú como cliente, el vendedor que no pudo cumplir, y la empresa que perdió una venta”.

Los apendizajes

El camino no fue fácil. David recuerda: “Aprendimos que entrar a un nuevo país es durísimo. El primer cliente es clave, y a veces hay que dar buenos descuentos para ganar confianza”.

También tuvieron sorpresas. “Creíamos que solo serviríamos a pymes (pequeñas y medianas empresas), pero descubrimos que grandes empresas necesitaban nuestra solución. Fue un aprendizaje duro pero valioso”.

Consejos para nuevos emprendedores que recomienda Paqtana

Al final, David deja un mensaje para aquellos que quieren comenzar un emprendimiento: “Los tiempos son difíciles, pero siempre hay formas de mejorar. No hay que esperar a que las cosas cambien afuera. Con datos simples y decisiones inteligentes, cualquier negocio puede transformar sus desafíos en oportunidades”.Y quizás, gracias a Paqtana, la próxima vez que busque ese producto especial, esté justo donde lo necesita, cuando lo necesita. Porque al final, como dice David: “Tener la cantidad correcta, en el lugar correcto, no es solo logística... es hacer feliz a la gente”.

