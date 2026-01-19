Paccari apuesta por el bienestar con su nueva línea sin azúcar

La nueva línea sin azúcar de Paccari incluye helados veganos, barras de chocolate y crema de avellanas elaborados con cacao de origen ecuatoriano.

Paccari amplía su portafolio con el lanzamiento de una nueva línea de productos sin azúcar, una propuesta que responde a la creciente demanda de alternativas más saludables sin renunciar al sabor ni a la calidad. La colección incluye helados veganos en sabores de chocolate y maracuyá, barras sin azúcar en cuatro versiones con nuevo diseño y una crema de avellanas pensada para el consumo cotidiano.

Una decisión que se venía gestando desde hace años

Para Santiago Peralta, fundador de la marca, este paso era una decisión que se venía gestando desde hace años. “Queríamos ofrecer una alternativa real a las personas que no pueden consumir azúcar, sin comprometer la experiencia del chocolate”, explica. La idea fue desarrollar productos que mantengan la esencia de Paccari: cacao de origen, procesos responsables y una visión clara de bienestar integral.

Helados veganos: sabor, ligereza y origen ecuatoriano

Los nuevos helados representan uno de los principales hitos de esta colección. Elaborados con ingredientes 100 % orgánicos, libres de azúcar añadida y completamente veganos, están dirigidos a quienes buscan opciones más ligeras. El sabor chocolate destaca por su contenido natural de antioxidantes y su base de cacao fino de aroma ecuatoriano, mientras que el de maracuyá aporta un perfil refrescante y tropical, con vitamina C y fibra. Además, al no contener leche, resultan ideales para personas con intolerancia a la lactosa o que prefieren alternativas vegetales.

Barras sin azúcar con una imagen más cercana y actual

Las barras sin azúcar también se renuevan desde lo visual. Mantienen la calidad del cacao y los estándares de la marca, pero ahora se presentan con un diseño más cercano y moderno. “Queríamos que Paccari se vea más amigable, menos formal, más conectada con quienes hoy priorizan un estilo de vida activo y consciente”, señala Peralta.

A la propuesta se suma la crema de avellanas sin azúcar, concebida como una opción para desayunos y meriendas. Con versiones clásica y dark, busca atraer tanto a quienes reducen el consumo de azúcar como a quienes valoran los beneficios del cacao en su alimentación diaria.

Sostenibilidad y producción local como eje del lanzamiento

Más allá del lanzamiento comercial, la nueva línea refuerza el compromiso de la empresa con la sostenibilidad. Todos los productos están elaborados con ingredientes orgánicos, sin conservantes ni aditivos artificiales, y responden a una cadena productiva basada en la agricultura responsable y el comercio justo. “Producir localmente no solo reduce el impacto ambiental, también fortalece a los agricultores y a la economía del país”, destaca el fundador.

Desde la marca, la visión es clara: integrar placer y salud en una misma experiencia. La línea sin azúcar se proyecta como una forma de cuidar a las personas, honrar el origen y seguir posicionando al Ecuador en el mapa del chocolate de calidad a nivel mundial.