La marca ecuatoriana Paccari, reconocida mundialmente por su excelencia en la producción de chocolate, ha dado un paso histórico al convertirse en el chocolate oficial del FC Barcelona, uno de los clubes de fútbol más prestigiosos del mundo. Este acuerdo marca un hito para la industria ecuatoriana, consolidando la presencia de Paccari en el mercado global y destacando el valor del cacao nacional.

Un acuerdo histórico con proyección internacional

La colaboración entre Paccari y el FC Barcelona permitirá a la empresa ecuatoriana utilizar la imagen del club catalán en sus campañas promocionales, un logro que refleja el posicionamiento de la marca en el exigente mercado español.

Paccari, fundada en 2002 por Santiago Peralta y Carla Barbotó, ha ganado más de 400 premios internacionales por la calidad de sus chocolates, elaborados con cacao orgánico y biodinámico cultivado por pequeños agricultores ecuatorianos. Este enfoque en la sostenibilidad y el comercio justo ha sido clave para su expansión en varios países, con un crecimiento notable en Europa, especialmente en España.

Calidad, sostenibilidad y orgullo ecuatoriano

El anuncio, realizado por Santiago Peralta, en Contacto Directo subraya la importancia de este acuerdo para visibilizar el talento y los recursos de Ecuador en el escenario internacional. Peralta afirmó: "vamos a hacer el chocolate oficial del Barça. La primera vez en la historia que un chocolatero o el Barça hace un cobranding con alguien en el mundo".

La marca, cuyo nombre significa "naturaleza" en quechua, destaca por su compromiso con la preservación del medio ambiente y el apoyo a comunidades agrícolas locales, beneficiando directamente a miles de productores. La alianza con el FC Barcelona no solo refuerza la proyección global de Paccari, sino que también lleva el sabor del cacao ecuatoriano a los seguidores de uno de los equipos más seguidos del planeta.

Hemos ganado campeonato, tenemos más premios que toda Europa Santiago Peralta Empresario y creador de Paccari

Este acuerdo se suma a los logros recientes de Paccari que continúa innovando con muchos sabores únicos que incorporan ingredientes autóctonos, conquistando paladares en mercados exigentes. "hemos hecho miles de pruebas error, con la cual hemos sacado más de 80 sabores, que nadie tiene en el mundo. Esto creo que también nos ha dado una una gran una gran visibilidad digamos", expresó Peralta.

Peralta también destacó la singularidad del cacao ecuatoriano y el impacto de Pacari en la industria local. "El Ecuador tiene el 70% del banco genético mundial," señaló Peralta. "Es la capital mundial." Además, resaltó el compromiso ético de la empresa: "Pacari es el chocolate más ético vendido en el Reino Unido". Esta ética se extiende a no utilizar leche ni lecitina genéticamente modificada, lo que subraya su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social.

Este trascendental acuerdo con el FC Barcelona, según Santiago Peralta, no solo celebra la calidad de Paccari, sino que también tiene un significado más profundo para Ecuador. Peralta reflexionó: "eso no funciona si es que en el Ecuador no sabe de esto; no funciona si los ecuatorianos mismos no comienzan a poner en sus redes sociales mostrando que somos el origen del cacao y que tenemos en este momento el mejor chocolate del mundo". Con estas palabras, enfatizó la importancia de que cada ecuatoriano se convierta en embajador de sus productos (del cacao), promoviendo la riqueza y el talento del país a nivel mundial. Este paso no es solo un logro comercial, sino un llamado a la acción para que la sociedad ecuatoriana valore y difunda el orgullo de su herencia y sus logros.

