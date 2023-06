En 1993, Pablo González arribó al grupo El Comercio, y durante 25 años le dedicó su vida a la carrera que se convirtió en la más grande del país. Con sesenta años de historia, esta empezó como ‘La maratón de los barrios quiteños’ y, eventualmente, llegó a reunir a más de 20.000 atletas de todas las provincias y de varios países.

Sin embargo, las dificultades que enfrentó la compañía hicieron que el futuro del evento deportivo esté en riesgo de desaparecer.

“No podía dejar que eso sucediera”, señala en conversación con SEMANA. “La Últimas Noticias es mi sexto hijo, mi hijo más chico. Fueron tantos años trabajando en la carrera, primero junto a Jorge Ribadeneira, quien fue mi mentor, y desde 2005 como director, que la idea de que desapareciera me dolía muchísimo”.

La carrera Quito Últimas Noticias no es solo parte de mi historia personal, sino de la historia del país. Pablo González

Fue así que decidió reunir a otros tres exgerentes del medio de comunicación y plantear la adquisición de los derechos de la carrera más antigua del país.

No fue sencillo, y desde el inicio González se enfrentó incluso a su propia familia. “Mis hijos me cuestionaban. Me decían: ‘Pero, papá, como está la situación, ¿por qué te vas a meter en ese problema?’”, narra. Pero, dice la Últimas Noticias no era solo parte de su historia personal, sino de la historia del país. “Sentía que si se perdía, perdíamos todos como ecuatorianos”.

Tras recibir la aprobación de sus socios, se sumergió en los preparativos. No era fácil. Por primera vez en la historia, la carrera dependería exclusivamente del apoyo de la empresa privada, y el personal con el que contaban se redujo a un ínfimo porcentaje.

“Durante años, contábamos con 800 personas o más, porque todos los colaboradores de la empresa contribuían con la carrera. Esta vez teníamos solo veinte personas, entonces fue una labor titánica”, explica.

Sin embargo, recibieron más apoyo del que esperaban. “Es muy emocionante ver que grandes empresas han confiado en nosotros y tampoco han querido que la carrera pase a la historia”.

EN CARNE PROPIA

Como un deportista consagrado, González ha equilibrado sus trabajos empresariales con el entrenamiento para maratones a nivel mundial. Ha corrido en algunas de las competencias más importantes del mundo, entre ellas París, Osaka y Berlín.

Inicia su rutina diaria en horas de la madrugada, corriendo en el parque La Carolina o en el estadio Olímpico Atahualpa con el grupo Cero Límites.

En esas incursiones en el extranjero, fue adquiriendo ideas que podían adaptarse a lo local, desde la inclusión de chips, a la distribución del espacio para los deportistas. Este, explica, es el cambio más grande que se podrá ver en la más reciente edición de Últimas Noticias, que se llevará a cabo el próximo domingo 11 de junio.

“Estamos enfocándonos en el corredor, en que tenga todo el espacio y la comodidad que pueda necesitar”, señala.

Es así que una de las principales modificaciones será la salida, que se hará en intervalos en 15 minutos y no a una hora exacta. “Ya no tendremos esa foto de toda la masa de gente saliendo de la meta, pero si bien era visualmente atractiva, complicaba a los corredores porque se sentían apretados”, agrega.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

A una semana del encuentro, ya se han inscrito miles de personas. Para este, ver a los participantes entrenando en los parques de la urbe es conmovedor. “Hay muchísima gente a las 18:00, 19:00 de la noche, preparándose. Es emocionante, porque ahí notas que es mucho más que un evento deportivo, es algo que nos une”, afirma convencido.

Añade, no obstante, que el futuro para la carrera es incierto, pues dependerá del apoyo continuo de la empresa privada, y de que mantengan los derechos sobre ella. “Esperamos que el gran trabajo que se está haciendo tenga sus repercusiones y nos permita continuar con esta gran tradición”, concluye.

CARA A CARA

¿Qué lo ha motivado a correr los maratones más importantes del mundo?

Padecí de cáncer y esta fue una meta que me puse cuando lo superé. Quería vivir mi vida al máximo, y este era un sueño que tenía.

¿Cuántos ha corrido hasta ahora?

Cinco. Empecé en 2018 con el de Berlín y de ahí logré correr los de Boston, Nueva York y Chicago. El más reciente, en marzo, fue el de Tokio. El de Londres se me ha complicado por un tema de horarios, pero espero hacerlo el próximo año.

¿Cómo compagina sus empresas con su faceta de deportista?

Me levanto a las cuatro de la mañana todos los días, y a las cinco de la mañana ya estoy corriendo. Es una cuestión de disciplina, pero se puede hacer.

¿Cuántos hijos tiene?

Tengo cinco hijos y una nieta. Bueno, seis hijos. Últimas Noticias es mi hijo más chico (ríe).

¿También corren?

No, solo el mayor, los demás son deportistas en distintas disciplinas.