ONG apoya a personas con depresión durante festividades

“Las festividades siempre han sido difíciles para mí, pero este año, entre la soledad y los apagones, me siento más abrumada que nunca”, confiesa Carolina Medina, una joven de 28 años residente en Quito, quien ha experimentado los efectos de la llamada. 'depresión navideña'. “Hay una presión constante por estar feliz, por celebrar, pero no todos vivimos esa realidad”, agrega a este Diario.

Carolina no es la única, la salud mental de miles de ecuatorianos enfrenta una prueba crítica durante este diciembre, una época tradicionalmente cargada de alegría y unión, pero que para muchos se convierte en un período de estrés, ansiedad y depresión, según la Fundación Vida Plena quienes trabajan en la capital atendiendo a cientos de pacientes en estas fechas.

“La época festiva no es igual para todos”, explica Joy Bittner, directora ejecutiva de la Organización No Gubernamental (ONG). “Para muchos, es un recordatorio de pérdidas, ausencias o situaciones que no pueden cumplir con el ideal de una celebración perfecta. Es en estos momentos cuando la salud mental requiere más comprensión, compasión y apoyo”, alega.

Los pacientes apuestan por pintar cuadros. Cortesía

Los apagones han intensificado los sentimientos de angustia y desesperanza. Las dinámicas familiares complicadas, la presión por cumplir con los estándares sociales y la constante exposición a imágenes de festividades idealizadas en redes sociales son detonantes que afectan especialmente a jóvenes y adultos mayores.

Entre las señales más comunes que alertan sobre la 'depresión navideña' se encuentran la dificultad para realizar actividades cotidianas, irritabilidad, problemas de insomnio, aislamiento social y comentarios que reflejan desesperanza o falta de interés por las festividades.

La ONG da recomendaciones a EXPRESO para las personas que padecen este síndrome causado por las fiestas. Destacan que se debe crear nuevas tradiciones, como escribir cartas, decorar el árbol o hacer manualidades, participar en voluntariados, anticipar encuentros familiares para evitar situaciones estresantes, desconectarse de las redes sociales para evitar comparaciones y priorizar el autocuidado.

Datos La depresión afecta al 25% de la población durante las festividades, pero solo el 50% de quienes la padecen busca ayuda profesional, según la OMS.



Vida Plena utiliza una metodología de Terapia Interpersonal Grupal (g-IPT), recomendada por la OMS. Esta técnica reúne a pequeños grupos donde los participantes pueden compartir sus experiencias y adquirir herramientas para mejorar sus relaciones interpersonales. “Los resultados han sido asombrosos”, asegura su vocera.

El 71% de los participantes que han acudido desde finales de noviembre redujeron sus síntomas de depresión a niveles leves o inexistentes, mientras que el 86% reportaron una mejora en su satisfacción con la vida, sus relaciones sociales y su sentido de propósito. “La depresión navideña es silenciosa, pero no debemos afrontarla solos”, enfatiza Bittner.

Bajo el lema “No estás solo”, la institución ofrece terapias psicológicas gratuitas y un espacio seguro para quienes necesitan apoyo. “En medio de la incertidumbre y la oscuridad de los apagones, hay luz al final del túnel”, añade.

Para contactar a la Fundación Vida Plena, se puede llamar al 096 417 4955 o visitar su sitio web www.vidaplena.ec. Como lo dice Carolina Medina, “No se trata de fingir estar bien, sino de aprender a sobrellevarlo con el apoyo adecuado, todos lo necesitan”.

