Nueve maneras de responder a una persona que te insulta

Enfrentarse a un insulto nunca es fácil. A veces, las palabras hirientes pueden salir de personas cercanas, y otras veces, de completos desconocidos. Sin importar el contexto, lo más importante es saber cómo reaccionar sin perder el control. Mantener la calma y responder de manera adecuada no solo protege nuestra dignidad, sino también nuestro bienestar emocional.

Aunque puede ser tentador devolver el ataque con más insultos, existen formas más inteligentes y saludables de manejar la situación. La clave está en saber gestionar nuestras emociones y elegir nuestras palabras con sabiduría. Después de todo, una respuesta adecuada no solo nos protege a nosotros, sino que también puede cambiar el curso de la conversación.

Estas nueve estrategias son efectivas para responder ante una persona que te insulta. Desde mantener la calma hasta desactivar el conflicto con elegancia, estos consejos te ayudarán a enfrentar cualquier situación con confianza y serenidad.

1. '¿Me podrías repetir por favor? es que no entendí

Es una técnica simple, pero fingir que no entendiste lo que dijeron y pedirles que lo repitan puede hacer que piensen dos veces antes de volver a reusar sus palabras. Si estaban tratando de ser 'graciosos', ciertamente no será lo mismo la segunda vez...

2. No te involucres con los insultos

Así es, no tienes que decir nada. Ya sea que estén tratando de enfadarte o de llamar la atención menospreciando a los demás, si no respondes, no obtendrán lo que quieren. También significa que la conversación puede continuar o que el silencio les provoca incomodidad.

3. Respira y cuenta hasta diez

En lugar de reaccionar impulsivamente ante un insulto tómate un momento para respirar profundamente y contar hasta diez. Esta pausa te permitirá calmarte y pensar antes de responder. Al tomarte ese tiempo, puedes evitar decir algo de lo que luego te arrepientas y manejar la situación con una mente más clara.

4. Desvía la conversación hacia un tema neutro

Si sientes que la situación puede escalar, una buena opción es desviar la conversación. Puedes hacer una pregunta o comentario sobre algo neutral como el clima, un evento reciente o cualquier otra cosa. Esto puede ayudar a reducir la tensión y cambiar el enfoque de la interacción.

5. Dale la razón a esa persona que te insultó

Esto depende completamente de lo que diga la persona, pero si se trata de una crítica, mantener las cosas alegres y estar de acuerdo hasta cierto punto (ya sea que realmente lo hagas o no) hará que parezca que sus palabras rebotan en ti y no tienen el efecto deseado.

6. Pregúntale: ¿Ya terminaste?

Esta es una respuesta más directa, probablemente para esos momentos en los que alguien parece molestarte implacablemente excusándose con la frase 'era una broma'. Mantener la calma y hacer esta pregunta demuestra que estás por encima de la mezquindad y vuelve a poner el foco en ellos. Si te preguntan a qué te refieres, puedes ser claro diciéndolo en voz alta: '¿Terminaste de insultarme?'

7. Déjate llevar por el humor

Esto puede ser más complicado, ya que el momento oportuno lo es todo. Pero si estás seguro de que puedes mantener las cosas ligeras y jocosas, puedes disipar cualquier tensión con un comentario ingenioso.

8. Dile: ¿Estás bien?

Puede que no sea tu primer pensamiento, pero preguntar esto es otra forma de volver a ponerles el foco de atención. Si el comentario está fuera de lugar, podría decirse con la intención de darle a conocer que podrían estar proyectando o desviando otros sentimientos. O, si se trata de un patrón constante de comportamiento, podrías continuar abordándolo directamente: "¿Estás bien, porque eso fue increíblemente grosero/inapropiado?".

9. Respóndeles con un cumplido

Una opción, para no devolverles el insulto, es cambiar el guión redirigiendo las cosas hacia ellos de manera positiva, como por ejemplo: "Sé que eres un buen cocinero, ¿tienes alguna idea?". ¿Consejos para mí?' Es bastante difícil seguir siendo malo con alguien, o menospreciarlo, cuando responde con amabilidad.

