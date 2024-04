Niels Olsen: Así es un día libre del ministro en su hacienda

A una hora de Guayaquil, en la autopista Naranjito Bucay, a mano derecha, un letrero de madera y metal con muros de piedras agarradas estratégicamente con una malla y un portal de madera dan la bienvenida a la hacienda La Danesa.

El lugar no es solo conocido por ser un espacio para el ganado y el sembrío de caña de azúcar y teca. También es la residencia familiar del actual ministro de Turismo, Niels Olsen, quien nos abre las puertas de su hogar para conocer cómo pasa él una tarde libre, hora tras hora.

El ambiente en La Danesa se ve así

Después de ingresar por la entrada principal, cual avance de película que no muestra todo sino cortos de lo que se verá, los alrededores muestran un campo bañado por rayos de sol a los costados del sendero hecho de grava, pero esa luz no alcanzaba a tocar el camino por las voluptuosas copas de los árboles que acordonan la vía.

Al llegar, lo primero que se ve son los establos de una estructura de concreto. Justo al lado, está el restaurante que también sirve como bar.

14:00 Un saludo cálido del ministro de Turismo

El diseño interior del restaurante es una mezcla perfecta entre tonos tierra y troncos de madera. Niels entra por la puerta grande. Viste una camisa blanca, jeans y zapatos deportivos. Saluda a todos con una sonrisa y con la confianza de alguien a quien se conoce hace buen tiempo.

“¿Qué tal?, ¿cómo están?, ¿ya almorzaron?, ¿quieren un café? Porque yo sí quiero uno”. La hospitalidad le fluye con naturalidad. Se sienta y, con semblante relajado, dice: “Llegué ayer, pero pasé todo el día ‘hibernando’”.

15:00. Niels es una persona que va de las palabras a la acción

Entre vasos de agua con hielo para aligerar el calor de la tarde, el ministro se toma el tiempo para describir algunas de sus actividades en la hacienda. Por ejemplo, cuenta con emoción que disfruta al máximo montar a caballo con su esposa, Romina Miraglia, y sus hijos Oliver (4) y Vittoria (2). También están los paseos en bicicleta con Oliver, subido en el frente, hasta llegar a un río donde hacen tubbing o nadan.

No todo queda en palabras. Niels se levanta y se dirige al establo, de donde regresa sobre un caballo cuarto de milla pinto. Lleva botas de cuero desgastadas, que no son de él, sino de su padre. Usualmente no las usa para montar, lo hace con zapatos deportivos, confiesa.

Así pasa Niels Olsen su día libre con su familia Joffre Flores

16:00. Los caballos no se hicieron esperar

“Mi caballo es Tamarindo (un cuarto de 1/8 de milla), pero me prestaron a Indio, porque es uno de los mejores que tenemos”, explica mientras le palmea el dorso. “A él le dan mucho más cariño que a mí”, admite con buen humor mientras se arregla el cabello.

Varias vacas salen todas a pastar, mientras que a lo lejos vienen trotando tres caballos con sus respectivos jinetes. El primero, su papá; el segundo, su hermana; y el tercero, su sobrina, a quien siguen dos pastores alemanes. Entre risas y alguna que otra broma, lo saludan.

Al culminar el paseo, se acerca a su papá y a su sobrina, quienes están ayudando a Vittoria a montar a caballo. “Todas las tardes a esta hora sale a dar una vuelta”, explica mientras cariñosamente le acaricia la espalda.

A ellos se integra Romina, quien es especialista en entrenamiento canino. Viste una blusa holgada blanca de tiritas que combina con unos pantalones y zapatos beiges. Lo saluda con un beso en la mejilla y él la abraza mientras le hace una que otra broma. “Ella es mi esposa Romina”, nos dice. Luego la mira a ella: “Romina, saluda y di ‘Hola, soy la esposa de Niels Olsen’”. Ambos ríen.

17:00. El tiempo vuela cuando los hijos de Niels juegan

Todos se dirigen a la casa familiar, cuyo frente está dominado por una amplia escalera que dirige al porsche. Ahí, sentados en la salita de estar, están el papá y los sobrinos de Niels, quienes miran cómo Oliver y Vittoria dan de comer maíz a unos pavos reales y a una gallinas de Guinea.

Mientras ellos juegan, los demás se alistan para ir al río.

Con zapatos deportivos, leggins y botas de lluvia, se montan en un carrito de golf. “Usualmente usamos la bicicleta, pero por el tiempo vamos a ir en este carrito”, explica Niels.

Descubra cómo pasa Niels Olsen con su familia en un día libre Joffre Flores

17:30. Un ministro de Turismo con los pies en el agua

Un poco antes de la entrada principal que colinda con la autopista, se desvían por un camino improvisado que conduce a un riachuelo de agua cristalina.

Todos se sacan los zapatos. Niels, con su hija Vittoria en brazos, desciende lentamente, sin contar con que se iba a hundir en el lodo, hasta la mitad de la canilla. ¿Y las botas de lluvia? Se habían quedado en la orilla.

Ante el inesperado suceso, ríe y lamenta no haberse remangado el pantalón. Romina, entretanto, ayuda a su hijo Oliver a bajar, mira a su esposo y, negando con la cabeza, le dice: “Esos pantalones van a la basura”. Niels le responde con tono despreocupado: “No, solo se los lava y ya”.

Ya en el riachuelo, él baja a su hija y explica que “el agua está deliciosa. Justamente en épocas lluviosas, se cierran las compuertas, el agua se vuelve transparente y se forman estas playitas”.

La tarde casi está cayendo. Los planes de la noche son reunirse y tomar alguna bebida en familia. Compartir anécdotas y cómo les fue durante el día. El encuentro termina. Y quedan registrados los momentos del ministro y su familia en la ‘hacienda, slash, hotel, slash, hogar’, como llama Niels a La Danesa.

La controversia de Niels con Taylor Swift y el Turismo Sostenible

Dos días antes de la entrevista, la Asamblea aprobó la Ley para el Fortalecimiento de las Actividades Turísticas y Fomento del Empleo. Con esta norma se elimina el impuesto a la salida de divisas (ISD) a las aerolíneas nacionales e internacionales y la retención a la fuente a los artistas internacionales, con el objetivo de hacer más atractivo al país a los ojos de extranjeros.

Niels, para hacer que la población se interese por el tema ideó un video que jugaba con las letras T y S, haciendo pensar que alguien muy importante estaba por venir, mientras que de fondo se veía una tarima de conciertos.

Él se refería al turismo sostenible, pero dejó que esas iniciales ambiguas (TS) hiciera creer a la gente que se refería a Taylor Swift.

“Sabiendo las consecuencias que esto iba a tener, fue un riesgo definitivamente. Lo hice, pero lo que no sabía era que esto se iba a escapar de mis manos cuando vi a todos los medios con mi cara y el rostro de Taylor Swift .

“Primero me dije ‘chévere’, porque estaba generando la expectativa, después me fui a tapar al hotel con una sábana hasta arriba”, expresa riéndose y haciendo la mímica de cubrirse con dicha sábana.

En los siguientes días se reunió con el club de fans de la artista americana. También comentó que se había puesto en contacto con el staff de ella para saber su disponibilidad y le comunicaron que los cupos están cerrados hasta el 2026.

Así pasa Niels Olsen en un día fuera de su trabajo Joffre Flores

Conoce más sobre Niels Olsen

¿Es solo el ceviche de Jipijapa su plato favorito o cuál es el que no cambia por nada del mundo?

(Risas) ¿Cómo sabías? Jipijapa ciento por ciento. No hay ceviche que le gane. Aunque quizás el de concha del km 23 de Vitaminízate... Es imposible decidirme por un solo plato.

¿Cuál es la prenda que más se repite en su clóset?

Soy de estar en short, camiseta y sin zapatos. Según yo soy fashion, pero para mis amigos y mis hermanos, no (se ríe) ¡Qué importa!

En la hacienda venden productos artesanales. ¿Cuáles utiliza usted?

El jabón líquido y el champú. Cuando entré al Ministerio se me empezó a caer el cabello y, como no quiero terminar como algunos políticos sin pelo (ríe), fui al doctor, quien me recomendó que use champú todos los días. Desde ahí trabajo con Anisa, dos emprendedoras mujeres que hacen productos de higiene corporal.

