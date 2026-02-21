Monito Punch: la emotiva historia detrás de los videos virales

La historia de Punch, un macaco de siete meses nacido en el zoológico de Ichikawa, cerca de Tokio, ha conmovido a miles alrededor del mundo tras ser rechazado por su madre poco después de nacer.

El incidente desató una campaña internacional que incrementó la afluencia de visitantes al zoológico y generó un fenómeno de solidaridad online, destacando la importancia del bienestar animal.

Desde su nacimiento en julio de 2025, Punch enfrentó dificultades. Su madre, primeriza y joven, no pudo asumir la crianza del pequeño macaco debido a complicaciones en el parto y una ola de calor. Esto llevó a que Punch fuera apartado del grupo, lo que generó un aislamiento que se prolongó hasta su integración con el personal del zoológico.

Una madre, un juicio y una verdad aplazada: La polémica novela de Claire Lynch Leer más

El peluche de orangután Djungelskog, de IKEA, se convirtió en su principal fuente de consuelo y compañía. A pesar de varios intentos con otros juguetes y objetos, fue este peluche el que proporcionó la tranquilidad que Punch necesitaba. Su vínculo con el juguete fue tan profundo que comenzó a abrazarlo y arrastrarlo por el recinto, buscando consuelo cuando se sentía inseguro.

Apoyo a Punch

La historia de Punch ganó atención internacional a través de redes sociales, gracias a la campaña #HangInTherePunch, lanzada por el zoológico. Los videos y fotos del macaco abrazando su peluche fueron compartidos por miles de usuarios, generando una ola de apoyo que traspasó fronteras.

El impacto mediático fue tan grande que, según datos del zoológico, la afluencia de visitantes se duplicó durante el último fin de semana, alcanzando las 8.000 personas. Además, la demanda del peluche Djungelskog aumentó notablemente, especialmente en Japón, Estados Unidos y Corea del Sur.

A pesar de la atención mediática y el impacto comercial, los especialistas del zoológico han enfatizado que lo más importante es el bienestar de Punch. A lo largo de los últimos meses, el pequeño macaco ha mostrado señales de progreso, siendo observado descansando junto a otros monos e interactuando con adultos, lo que indica que su proceso de integración está avanzando lentamente.

Detienen en Quito a dos policías que viajaban en un vehículo robado Leer más

Los expertos subrayan que el abandono de crías por parte de madres jóvenes no es un caso aislado y puede ser influenciado por varios factores, como la edad materna y las condiciones ambientales. En este contexto, el apoyo humano y la compañía constante son claves para la socialización de animales marginados como Punch.

La comunidad del zoológico y seguidores de Punch siguen atentos a su integración social. Aunque su viralización ha resaltado la importancia de la socialización animal, lo clave es asegurar que Punch reciba el apoyo necesario para adaptarse y prosperar.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO