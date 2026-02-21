EN VIVO Barcelona SC vs Técnico Universitario: cómo ver y alineaciones | LigaPro 2026

Barcelona SC debutará en la LigaPro 2026 ante Técnico Universitario este 21 de febrero en el estadio Monumental

Barcelona SC iniciará la disputa de la LigaPro 2026 con un duelo clave ante Técnico Universitario, en el que buscará una victoria para comenzar con pie derecho el campeonato nacional.

El compromiso se jugará este sábado 21 de febrero de 2026, desde las 15:30, en el estadio Monumental de Guayaquil.

Las figuras destacadas de Barcelona SC: Rojas, Benedetto y Martínez

El Ídolo del Astillero, dirigido por el entrenador César Farías, apostará por su plantel estelar para este estreno en la LigaPro.

Barcelona SC contará con sus figuras. CARLOS KLINGER

Entre las principales figuras convocadas destacan el extremo Joao Rojas, el delantero argentino Darío Benedetto y el mediocampista Tomás Martínez, quienes serán piezas claves en el esquema ofensivo torero.

Técnico Universitario busca sorprender en su visita a Guayaquil

Por su parte, el Rodillo Rojo, comandado por Francisco Usúcar, intentará dar el golpe en condición de visitante.

El equipo ambateño confiará en la experiencia y capacidad goleadora de Jefferson Caicedo y Luis Estupiñán para sorprender en el arranque del torneo.

Cómo ver EN VIVO Barcelona SC vs Técnico Universitario

El encuentro entre Barcelona SC y Técnico Universitario será transmitido EN VIVO por Zapping Sports, tanto en su plataforma digital como en su canal de televisión pagada, en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha de la LigaPro 2026.

Alineaciones de Barcelona SC vs Técnico Universitario

EN VIVO Barcelona SC vs Técnico Universitario

