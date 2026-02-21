Posible destitución del asambleísta Juan Andrés González se definirá en Samborondón

El informe del Comité de Ética que recomienda la destitución del jefe de la bancada correísta se debatirá en Samborondón

La posible destitución de Juan Andrés González, asambleísta y jefe de bloque de la Revolución Ciudadana, se definirá este 25 de febrero de 2026 en Samborondón, provincia del Guayas. González es señalado por un presunto caso de cobro de diezmos que, según el Comité de Ética del Legislativo, amerita su destitución.

El tratamiento y la resolución del informe del Comité de Ética sobre la denuncia contra González estaban inicialmente previstos para el 24 de febrero de 2026, en la sede original de la Asamblea Nacional, en Quito. Sin embargo, el traslado del Legislativo al Guayas modificó la convocatoria a la sesión número 73. De acuerdo con la nueva convocatoria, la destitución del asambleísta Juan Andrés González se definirá a las 11:00 del miércoles 25 de febrero de 2026.

El caso contra el asambleísta González se deriva de una denuncia por un presunto cobro de diezmos, presentada por la asambleísta oficialista Ana Belén Tapia. El informe del Comité de Ética recomienda la destitución de González; sin embargo, para concretarla se requerirán 101 votos en el Pleno.

El oficialismo y sus aliados aprobaron la reforma al Cootad, pese al reclamo de autoridades locales y otras bancadas de la Asamblea Nacional.



Asamblea apoyará programas del gobierno de Daniel Noboa

Por otro lado, en la continuación de la sesión número 67, convocada para las 10:00 del 25 de febrero de 2026, el Pleno de la Asamblea tiene previsto el tratar tres puntos, uno de ellos relacionado con expresar su apoyo a programas del gobierno del presidente Daniel Noboa. La agenda es:

Conocer y resolver respecto del Informe para Segundo Debate del Proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica a través del Fortalecimiento de la Vinculación del Sector Económico Productivo con la Educación. Conocer y resolver sobre los hechos de presunta agresión y obstaculización a la labor de las Fuerzas Armadas ocurridos durante un operativo militar, así como expresar el respaldo de la Asamblea Nacional al accionar legítimo de las fuerzas del orden en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Respaldar y analizar los programas gubernamentales de crédito hipotecario, orientados a garantizar el acceso a una vivienda digna, dinamizar el sector de la construcción y contribuir de manera efectiva a la reactivación económica del país, mediante beneficios como una tasa de interés anual del 2,99%, la más baja registrada en la historia del sistema financiero nacional.

