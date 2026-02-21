IESS ampliará su oferta diaria con 4.000 turnos médicos adicionales: esto se sabe

La actualización del sistema de agendamiento permitirá reducir tiempos de espera y optimizar la atención médica

El IESS anunció la implementación de una nueva parametrización en su sistema de agendamiento Phuyu.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) anunció la implementación de una nueva parametrización en su sistema de agendamiento Phuyu, una actualización que permitirá habilitar 4.000 turnos adicionales por día en distintas especialidades médicas. Estos se suman a los 50.000 turnos diarios que actualmente se ofrecen a escala nacional, con el objetivo de mejorar el acceso a la atención de salud para los asegurados.

La medida forma parte de un proceso de reorganización interna que ajusta los tiempos de consulta según el tipo de atención requerida. Con ello, el IESS busca optimizar la capacidad operativa de sus unidades médicas y reducir los tiempos de espera, uno de los principales reclamos de los usuarios.

Nuevos tiempos de consulta



Módulos de 10 minutos: destinados a atenciones ágiles, entrega de resultados y trámites médicos en citas subsecuentes.

Especialidades no quirúrgicas: dispondrán de 20 minutos por paciente, para asegurar valoraciones clínicas integrales.

Citas subsecuentes: se garantizará el agendamiento de turnos de seguimiento, con el fin de evitar interrupciones en los tratamientos.

El IESS indicó que, con estas acciones, espera reducir el promedio de espera de 15 a 8 días para consultas generales, mientras que las especialidades consideradas de mayor complejidad no deberían superar 35 días. Los cambios, según señaló la institución, comenzarán a reflejarse de forma progresiva en los próximos meses, conforme las unidades médicas adopten los nuevos parámetros operativos.

Como parte del plan integral, el IESS desarrolla una evaluación técnica de la capacidad instalada en todos sus centros de salud. Este diagnóstico permitirá identificar dónde se requiere fortalecer el equipo sanitario, ya sea mediante la incorporación de especialistas o la redistribución del personal existente, con el fin de atender la demanda real de cada zona.

La institución también hizo un llamado a la corresponsabilidad de los asegurados. Según sus registros, en 2025 se perdieron 2,3 millones de citas por inasistencia de los pacientes, lo que afectó la disponibilidad de turnos para otros usuarios. El IESS recordó que, si un afiliado no puede asistir a su cita, debe cancelarla a tiempo a través de los canales de agendamiento para liberar el cupo y evitar el desperdicio de recursos.

