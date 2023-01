Michelle Huet lleva su pasión por los deportes a la moda y ello lo ha reflejado a través de los diferentes looks que exhibe en sus redes sociales.

Ya sea que luzca totalmente deportiva o combine con prendas casuales, la Miss Universal Woman Ecuador tiene claro que jamás debe perder su toque fashionista y a la vez cómodo.

Schiaparelli presentó su lado animal en el Paris Fashion Week 2023 Leer más

En su estilo también incorpora vestidos de alta gala, sobre todo cuando se trata de representar al país. Con estos últimos diseños ha sorprendido a sus fans, quienes desde acá la apoyan en el certamen que se desarrolla en Dubái y compite por traer la corona.

Su look ‘Active Wear’

Desde la adolescencia destaca su pasión por los deportes, sobre todo el voleibol, con el cual llegó a ser federada del Guayas y obtuvo varias medallas.

Con el paso del tiempo, mientras estudiaba la carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales y trabajaba, se decantó por hacer yoga; sin embargo, revela que en ese entonces no encontraba prendas atractivas para la práctica.

Es ahí cuando decide emprender. “Tenía 21 años, recién cursaba el segundo año de la universidad y con poco capital me lancé a crear mi propia marca de ropa deportiva”, dice.

Así nació su negocio que comprende tops, leggins, faldas, camisetas, entre otras piezas, que ella misma bocetea y las confecciona su staff de costureras.

Aquellos sets también nutren su armario y los luce no solo para ir al gym o hacer yoga. “Una minifalda y un top los puedo llevar para ir a un restobar. Y en algunos casos incorporo lo deportivo en un look ejecutivo, por ejemplo, combino un traje sastre de colores vibrantes con una top o body”, confiesa. Así impone el estilo Active Wear, donde las prendas deportivas no se quedan solo en el gimnasio. “La moda debe ser súper cómoda y permitirte sentirte bien a donde vayas”, asegura.

Sus próximos looks van a ser más ejecutivos Cortesía

Entre tacones y brillos

Volvió a los certámenes de belleza tras cuatro años de haber dejado el nombre del país en alto. En ese entonces, Michelle quedó entre las ocho finalistas del concurso Miss Internacional 2018 que se desarrolló en Japón.

Esta vez compite por la corona desde Dubái en el Miss Universal Woman, un concurso que busca la belleza integral y el liderazgo de las concursantes.

Prácticas saludables en este 2023 Leer más

“Para los eventos he armado looks muy ejecutivos (Business Fashion) debido a las empresas que visitaremos. De hecho, está prohibido lucir escotes, por la cultura del lugar y el concepto del concurso”, explica.

En los shows que requieren alta gala lucirá trajes de diseñadores como Deyalis Picado, José Luis Fernández, Soledad Maldonado, entre otros. “Me gustan los modelos que estilicen mi figura y en colores que resalten mi piel, como fucsia, verde, amarillo... Definitivamente estos me ayudan a transmitir toda mi energía”, enfatiza.

La experiencia en ese mundo de la belleza la hizo entender que la imagen es la mejor carta de presentación, y aprendió a producirse a sí misma en lo concerniente a maquillaje y cabello. “No me he hecho grandes cambios de look, solo unas pequeñas iluminaciones sobre mi pelo castaño”, dice, y agrega que “no uso extensiones. Mientras estés bien peinada, ese accesorio pasa a un segundo plano”.

Con ese toque elegante se volca nuevamente al brillo y a los stilettos, dejando en pausa su ropa sport y zapatos sneakers. Pero sin dejar a un lado su comodidad. “La moda es para que resaltes tu belleza siempre y cuando te sientas cómoda. Solo así reflejarás quién eres sin que te opaque el vestido”, concluye.

Sus favoritos

Lugar para hacer shopping: Por comodidad prefiero comprar por internet. No me gusta perder tiempo probándome ropa de tienda en tienda.

Lo que jamás usaría: Ropa estampada con logos de marcas.

Prenda heredada: Vestido de mi mamá, que lo usó justo cuando tenía mi edad.

Perfume: La vida es bella de Lancôme.

Cuidados de belleza: Durante el certamen Miss Ecuador, "el maquillaje constante hizo que comience a presentar acné. Y desde entonces soy muy precavida con los productos que uso. Son todos hipoalergénicos, bases ligeras y mis brochas siempre están lavadas".

Personal